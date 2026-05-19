德國新研發中心啟用 台達電強化HPC、EV布局

台達電集團旗下Delta Energy Systems於德國索斯特啟用新研發中心。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）因應AI基礎設施功率密度快速攀升，以及電動車高壓化趨勢，市場對高效率電源方案需求持續擴大，旗下Delta Energy Systems於德國索斯特啟用新研發中心，聚焦人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）資料中心電源、800V直流（VDC）伺服器電源供應器，以及四合一電動車電源系統領域。

值得注意的是，業界正積極導入800V高壓直流架構，以提升供電效率並降低能源損耗，此次台達電在德國的800V直流伺服器電源供應器研發計畫，再次強調集團「從電網到晶片」的完整電源價值鏈能力，可望深化AI資料中心電源市場。

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深耕歐非中東AI電源市場

台達電德國索斯特新研發中心，包含7500平方公尺研發實驗室與2500平方公尺辦公空間，未來將成歐洲、中東與非洲（EMEA）區域重要的高效率電源技術研發基地。

台達電表示，德國索斯特長期為集團在歐洲的重要研發據點，近年隨著AI資料中心、高功率運算與電動車市場需求快速升溫，客戶對高效率、可擴展且客製化電源方案需求持續增加，也推動公司進一步擴大當地研發量能。此次在索斯特啟用新研發中心，將有助於更貼近客戶需求，加速先進且永續解決方案開發。

推進四合一電動車電源系統

除了AI基礎設施，新研發中心將同步推進四合一電動車電源系統等技術，以因應歐洲電動車市場對高效率充電與能源管理需求升溫。管理層指出，近年800V平台逐漸成為高階電動車主流架構，此規格可支援更快充電速度與更高能源轉換效率，也帶動車用電源與充電基礎設施升級需求。

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