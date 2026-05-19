統一星巴克開出第600店 躍居台灣咖啡連鎖店一哥

統一集團經營的星巴克咖啡24日將在台灣開出第600店，總店數已擠下本土咖啡連鎖店路易莎，躍居台灣店數和營收都第一名的咖啡連鎖店。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國星巴克遭瑞幸咖啡低價廝殺賣股求生，統一（1216）集團經營的星巴克（STARBUCKS）咖啡24日則將在台灣開出第600店，總店數已擠下本土咖啡連鎖店路易莎（2758），躍居台灣店數和營收都第一名的咖啡連鎖店。

擠下路易莎 創店數、營收雙冠王

統一星巴克（悠旅生活）全台第600店的店址座落在南港車站正對面，以統一集團創辦人高清「愿」和獨生女統一集團美麗生活事業董事長高「秀」玲的名字為發想，取名為「愿秀」門市，代代相傳的意味濃厚。

請繼續往下閱讀...

統一集團1998年引進美國Starbucks咖啡，在台北天母開第一家店，當時統一集團董事長高清愿喊出要在全台開出100家門市，結果短短4年，Starbucks就衝破百店。

原本以為在台灣開出300家店已達市場天花板，沒想到這幾年星巴克愈開愈多、愈開愈大，如今，星巴克在台深耕28年，在全台開出600家店，早已超出高清愿當初設定的百店目標。

統一小金雞 連續多年每年大賺2資本額

統一星巴克一直是統一集團的小金雞，已連續多年皆大賺兩個資本額，僅2021年受COVID-19疫情影響，營收108.97億元，稅後淨利衰退至3.62億元，但稅後仍賺上一個資本額。

去年統一集團更大手筆在台北信義區打造全台首家24小時營業的星巴克旗艦店，近千坪的空間引進戶外光線加上繽紛的綠意造景，搭配階梯形的座位設計，成為最大吸金亮點。去年統一星巴克營收已達150~200億元、稅後淨利約6.8億元。

路易莎目前全台店數約550~560家，其中直營店約220家，去年路易莎咖啡事業的營收達22億元，今年預計開出30間直營店，並加速餐飲品牌拓展，餐飲品牌營收比重可望成長至3成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法