美元避險夯 國銀人民幣存款創近13年新低

中央銀行公布四月底本國銀行人民幣存款餘額降至1067.88億元人民幣，月減36.09億元，創近13年新低。（路透資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布四月底本國銀行人民幣存款餘額降至一〇六七．八八億元（人民幣，下同），月減三十六．〇九億元，創近十三年新低。央行指出，主要受中東戰事延燒、避險需求升溫影響，資金轉向美元部位。

其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額八一八．二一億元、月減十四．八四億元；國際金融業務分行（OBU）二四九．六七億元、減少二十一．二五億元。官員表示，主因法人將人民幣存款轉為美元，以因應市場不確定性，自然人則持續減碼人民幣。

請繼續往下閱讀...

另，中東地緣政治局勢持續緊張，國際油價再度走高，引發市場對通膨升溫憂慮，在美元指數強彈帶動下，週一上午主要亞幣普遍走弱；不過，午後傳出伊朗有意修改協議並持續談判，市場避險情緒降溫，美元漲勢收斂，韓元、人民幣及新台幣同步由貶翻升，新台幣兌美元匯率最終收在三十一．五四五元、升〇．六分，終結連四黑，總成交量縮小至十七．七九五億美元。

傳伊朗願談判 台幣轉升0.6分

匯銀人士指出，目前相關消息仍待進一步確認，但只要美伊衝突未擴大、雙方談判持續，地緣政治風險可望降溫，國際油價與美元回落，有助亞幣止跌回穩。反之，若美伊局勢僵持，一旦Fed貨幣政策轉向，恐壓抑美國科技股表現，進一步牽動外資資金流向，連帶衝擊匯市表現。不過，央行為抑制輸入性通膨持續穩匯操作，預期新台幣短線仍將維持區間整理，續在三十一．三至三十一．七元震盪。

根據央行統計，昨日截至下午四點，日圓貶值〇．三％、新加坡幣貶〇．〇八％；韓元升〇．〇七％、人民幣升〇．〇四％，新台幣升〇．〇二％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法