薪酬優渥 台積去年離職率2.9％創新低

晶圓代工龍頭台積電新出爐年報顯示去年公司離職率為2.9％，創歷年新低。（歐新社資料照）

員工「永續敬業度」 優於全球高績效企業

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電儘管被外界視為工作壓力大，但挾優渥薪酬等吸引力，新出爐年報顯示去年公司離職率為二．九％，較前一年的三．五％降低，創下歷年新低。台積電指出，員工在「永續敬業度」首次顯著優於全球高績效企業。

台積電表示，公司委由專業顧問公司執行「全球員工意見調查」，由公司及子公司全體共七萬六二七九名正式員工參與，填答率高達八十八％。員工對願景一致性、工作效能、整體薪酬及團隊領導，相較前一年皆取得顯著進步。

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台積電指出，員工對領導階層的信心、公司整體競爭力、成長機會、授權與薪酬等方面的認同超越全球高績效常模公司，進一步鞏固員工對公司的信任與滿意度；令人驕傲的是，「永續敬業度」方面締造歷史紀錄，首次顯著優於全球高績效企業。

業界認為，相較一般同業，台積電雖工時長、壓力大，但薪酬較同業優渥，尤其季季分紅，股東會後更是分紅占年度分紅的一半，不僅能留住員工，還因海內外擴產，每年大舉徵才，持續吸引同業或相關行業人才跳槽，人才磁吸力十足。

台積電今年初核定去年平均每名員工可分到二六四萬元，年增逾三成。為持續支援業務成長與技術開發需求，今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約八千名新員工，碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達二二〇萬元。

台積電表示，將更積極建構更具競爭力的工作環境，包括透過強化主管的領導能力，建立具心理安全感的團隊文化，鼓勵員工積極提出創新想法；強化員工發展，持續開發並提供多元化、豐富的學習資源，並結合員工發展需求；積極探索更多創新且多元的鼓勵肯定措施，以提升員工參與度與滿意度，進一步促進人才穩定性。

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