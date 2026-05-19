法院裁定禁制令 三星工會︰不影響罷工

南韓水原地方法院裁定，三星工會罷工行動不得影響生產；不過，三星工會表示，裁決結果不影響原訂罷工計畫。（路透資料照）

禁止占領設施、影響生產線運作 若違規每天開罰210萬

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓半導體大廠三星電子與工會週一恢復薪資談判前，水原地方法院裁定，工會的罷工行動不得影響生產，否則將對工會每日開罰一億韓元（約新台幣二一〇萬元）。不過，三星工會表示，裁決結果不影響原訂罷工計畫。

水原地方法院裁定三星提出的部分禁制令成立，要求工會即使發動罷工，也必須維持半導體生產線基本運作，包括設備維護、安全管理與防止晶圓變質等工作，都必須維持與平時相同的人力與作業規模。

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該法院也禁止三星工會及其會長崔承浩（Choi Seung-ho）占領三星的全部或部分設施，禁止安裝鎖具或阻止工人進入。為確保遵守規定，水原法院下令，三星工會若違規，每天須支付一億韓元罰款，各分會負責人每天須支付一千萬韓元罰款。

政府介入斡旋 今續談判

三星工會隨後發表聲明指出，儘管水原法院已部分批准三星提出的禁制令聲請，工會仍將依原定計畫在五月二十一日發動為期十八天的罷工行動，預計會有高達五萬名員工加入。但工會也表示，會遵守法院的裁決，並承諾在罷工期間維持必要運作，確保罷工不影響生產。

三星與工會的第二輪談判在南韓政府中央勞動委員會（NLRC）斡旋下，週一上午在世宗市政府大樓舉行。NLRC主席朴秀根（Park Soo-geun）在談判結束後表示，目前只聽取雙方的基本立場，談判將持續到週一晚上七時，並於週二上午十時繼續進行。

工會領袖呼籲三星管理層取消現有的分紅上限，撥出十五％的營業利潤做為員工分紅，並將其正式納入勞動契約中。但三星管理層提議撥出十％營業利潤做為員工分紅，同時發出超越同業標準的一次性獎金，並堅稱取消分紅上限予以制度化是不可接受的。

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