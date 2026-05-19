護國家利益 澳洲令北方礦業中資釋股

澳洲財政部長查默斯以保護國家利益為由，下令六名有中港背景的股東在兩週內出售北方礦業的股份。（取自Northern Minerals官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，因擔心中資試圖操控澳洲稀土礦商「北方礦業」（Northern Minerals），澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）週一以保護國家利益為由，下令六名有中港背景的股東在兩週內出售北方礦業的股份。

北方礦業目前正在西澳州的布朗斯山脈開發重稀土，總投資六億澳元（約一三五．五億台幣），將為澳洲第一個一體化稀土精煉體系提供原料。對半導體和國防等產業來說，重稀土是不可或缺的原料，西方各國政府正致力於削弱中國對該產業的壟斷。

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查默斯發布聲明指出，下令六名有中港背景的股東出售北方礦業股份，目的是為了保護國家利益，並確保該公司遵守澳洲的外國投資規範。聲明指出：「這個決定完全符合財政部和外國投資審查委員會（FIRB）的建議，我們擁有一套健全且非歧視性的外國投資規範，必要時我們還會採取進一步行動，以保護國家利益。」

北方礦業的股東結構問題，近年來多次引起澳洲政府的干預。首次干預在二〇二四年，當時澳洲政府以國家利益為由，要求五家中國公司出售北方礦業股份；但之後發現部分股東為規避澳洲命令，將股份出售給總部位於香港的盈德公司（Ying Tak）。

查默斯今年四月針對香港盈德公司發布臨時禁令，限制該公司在北方礦業年度股東大會的投票權和股份轉讓權。

澳洲《金融評論報》報導，六名被要求出售北方礦業股份的股東合計持有約十七億股、占十七．六％，包括浩瀚投資集團（Vastness Investment Group )、香港盈德公司、瑞爾國際資源公司（Real International Resources）、Qogir Trading & Service、Chuanyou Cong及Zhongxiong Lin，澳洲政府要求他們必須在兩週內出售持股。

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