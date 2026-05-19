降低倚中 歐盟擬強制分散採購

歐盟正在擬定一項新的供應鏈多元化法案，將強制要求歐盟企業從至少三個不同的供應商採購關鍵零組件，以徹底降低對中國的過度依賴。（路透資料照）

歐企關鍵零組件 須來自不同國家至少3個供應商 避免中國低價品壟斷

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，歐盟正在擬定一項新的供應鏈多元化法案，將強制要求歐盟企業從至少三個不同的供應商採購關鍵零組件，以徹底降低對中國的過度依賴。

知情人士透露，這項新規將影響化學工業、工業機械等多個關鍵部門，這些部門長期抱怨中國廉價進口產品激增，危及他們的生存。這項新規也是為了回應中國對關鍵技術實施的出口管制措施。

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新法案預計將規定歐盟企業向單一供應商採購關鍵零組件的比率，上限僅能占總量的三十％至四十％，其餘部分必須向不同國家的至少三個不同的供應商採購。

歐盟官員表示，歐盟貿易事務專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）希望處理歐盟與中國每日高達十億歐元的貿易赤字，並使歐盟企業免受中國將貿易「武器化」的影響。北京當局去年對稀土磁鐵和其他關鍵礦物實施出口管制後，歐洲一些汽車生產線陷入停擺。

官員指出，塞夫科維奇計畫對中國化學品和機器徵收一系列的懲罰性關稅，以阻止這些中國產品對歐洲的出口激增，導致歐洲製造商陷入困境。

歐盟執委會一名高級官員表示：「在許多領域，我們逐漸變得依賴中國的出口，依賴將付出代價。因此，我們必須加倍努力讓供應鏈多元化。」他指出，中國在製造業投下巨額投資，外加政府給予的高額補貼，對歐洲工業基礎構成急迫威脅。

中國政府先前指出，有關其工業政策的規模是言過其實，歐盟是藉公平競爭之名，行保護主義之實。

5/29提交執委會討論

歐盟官員表示，擬定供應鏈多元化法案的計畫仍處於初步階段，但將於五月二十九日歐盟執委會一場專門討論中國的會議上提交；若歐盟執委會的專員們同意，可能在六月下旬歐盟領導人的峰會上獲得批准。

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