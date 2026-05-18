〈財經週報-本週熱點〉大吃AI紅利 外銷訂單將連15紅

受惠於全球AI基礎建設需求持續暢旺，市場預估4月接單金額有望衝破800億美元大關，挑戰年增率「連15紅」的亮眼佳績。 （路透）

記者陳梅英／專題報導

本週國內有多項重要經濟數據發布，其中，中央銀行將發布台銀等5大銀行新增房貸，在房市盤整之際，4月新增房貸能否維持500億元規模值得觀察；經濟部將公布4月外銷訂單，受惠於AI需求暢旺，經濟部預估4月接單金額逾800億美元，年增率連15紅在望。

根據央行統計，3月在工作天數恢復正常後，5大銀行新增房貸金額回升至590.24億元，月增222.6億元；新增房貸利率則小降0.016個百分點至2.306%，另，3月5大銀行新青安貸款新增金額為251億元、較2月增加92億元。

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房市轉為修正 進入盤整期

第一季新增房貸1525.54億元、年減26.5%，則創3年新低。央行表示，房市已由前年的過熱轉為修正，目前進入盤整期。

由於內政部統計4月六都買賣移轉棟數15,685棟，仍較3月減少14.2%，買氣仍處於低檔，也將影響台銀等5大銀行4月新增房貸。

儘管房市低迷，但國內經濟受惠於AI浪潮，外銷訂單表現搶搶滾。據經濟部統計，3月外銷訂單首度突破900億元達911.2億美元，年增高達65.9%，為歷年單月第二高增幅，且已連續14個月正成長。總計今年第1季外銷訂單金額2,319.1億美元，較上年同季增加50%。

經濟部認為，AI紅利將使台灣外銷訂單一路長紅到年底。預估4月接單約870億美元至890億美元，年增47.3%至50%，仍呈高度成長。

4月失業人數與失業率 估將較3月下滑

另，主計總處將公布4月失業率，從以往資料研判，4月失業人數、失業率有機會較3月下滑。根據統計，3月台灣失業率為3.34%，較2月上升0.02個百分點，為連2個月上升，主要是受到農曆年後轉職潮影響，但仍創下近26年同期新低。

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