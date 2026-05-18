〈財經週報-台股熱點〉被動元件掀漲價潮 台廠迎外溢訂單

被動元件2026年4月累積營收與第一季EPS

記者張慧雯／專題報導

受惠於日、韓指標廠MLCC（積層陶瓷電容）產能利用率接近滿載，台廠接獲外溢訂單機會大增，近期包括國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、日電貿（3090）、金山電（8042）、蜜望實（8043）等相關個股股價同步勁揚，華新科、信昌電、禾伸堂甚至因為漲多被列入處置股票。

法人指出，全球科技產業正加速邁入AI運算與高速資料傳輸時代，AI資料中心、雲端運算平台及高速交換器設備需求快速成長，AI伺服器、車用電子、高階網通需求推升高階被動元件出貨。

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法人也認為，繼村田製作所與國巨*後，太陽誘電宣布5月1日起調漲多項產品價格，漲幅外傳至少二位數百分比，涵蓋MLCC、電感、RF元件等，被動元件再掀漲價潮，預料漲價效應第二季開始反映，帶動營收與獲利成長；美系券商最新報告表示，AI相關應用所需的高階MLCC與鉭電容方案，已排擠到標準型MLCC的供給，導致交期拉長，從一般8-12週拉長至12-16週，預估漲價潮未歇，若是原物料價格再漲，還有可能再度漲價。

國巨*日前於高峰會時，董事長陳泰銘也直指，公司鉭電容產能擴充近三成，但仍供不應求；華新科則自1月起調漲熱敏電阻15-20％、壓敏電阻20-25％；信昌電也朝高階MLCC產品方向前進，無論是陶瓷粉末、MLCC產能利用率都已達九成，持續遭客戶「追貨」，訂單能見度從3個月變成6個月，顯見整體產業已從景氣循環轉向結構性成長。

被動元件長線仍看俏 靜待落底逢低布局

被動元件族群近期股價大漲，上週五（15日）雖部分個股翻黑，甚至直接打入跌停，但法人分析，這主要是因為台股劇烈震盪之故，然被動元件長線依然看俏，投資人可等待落底整理時逢低介入。

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