〈財經週報-投資觀點〉「以權代股」參與除權息行情

掩護性買權並非「穩賺不賠」的保命符，而是一種「用大漲時的上方獲利空間，去交換下檔緩衝與穩定現金流」的務實交易策略。最適合緩步上揚或高檔震盪的市場。（路透）

■許翠珊

隨著台股漸漸進入年度除權息旺季，投資人正摩拳擦掌準備領取豐厚的股利。然而，直接持有現股參與除權息，往往面臨股息發放等待期長、需課徵所得稅及二代健保補充保費等問題。因此投資人可善用「權證」的高槓桿特性與稅制優勢，「以權代股」參與除權息行情，不僅能縮短資金回籠時間，更能有效節稅。

權證代替股票參與除權息好處多，利用權證的小額資金特性，投資人能以較低門檻參與高價股的除權息行情，且權證交易稅僅 0.1%，遠低於股票的 0.3%。若標的股票順利填權息時，權證的槓桿效益將放大獲利空間。

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權證不是股票，無法直接領取股利，但發行商會透過調整「履約價格」與「行使比例」確保投資人持有權證的權益。以認購權證為例，除權息當日履約價會往下調、行使比例則往上調，讓權證代表股票的權利不會縮水。若標的股票順利填權息，投資人可直接賣出權證賺取價差，等同於「提前」領到股利，無需像現股要等待一至兩個月的撥款期。透過權證參與行情，還能免課徵股利所得稅以及二代健保補充保費，因權證獲利屬於證券交易所得，獲得的資本利得是不在課徵範圍，無需繳納，是省稅的好工具。

特別要提醒投資人「挑選標的與進場的時機」才是重要關鍵，運用權證參與除權息並非百戰百勝，權證有時間價值遞減的風險，若填權息行情延遲或走勢不如預期，仍會面臨權證價格下跌風險，投資人操作時須嚴格設立停利停損。操作上，投資人宜在除權息前提前佈局，可挑選歷史填權息紀錄良好的績優股。一旦個股完成填權息並賺取價差，即獲利了結，避免權證的時間價值隨著持有天數增加而過度減損。

權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資有風險，投資人應視自身投資風險屬性並謹慎為之。相關資訊可參考權證贏家https://www.warranttw.tw、元大證券權證官網https://www.warrantwin.com.tw。

（作者為元大證券金融交易部副總經理）

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