〈財經週報-投資趨勢〉主動台股ETF蔚為風潮 策略推陳出新 最近常聽到的「掩護性買權」究竟是什麼？

掩護性買權並非「穩賺不賠」的保命符，而是一種「用大漲時的上方獲利空間，去交換下檔緩衝與穩定現金流」的務實交易策略。最適合緩步上揚或高檔震盪的市場。（法新社）

■張書廷

隨著加權指數續創歷史新高，市場投資人充斥FOMO（fear of missing out）與「居高思危」兩種情緒拉扯。一方面不想錯過行情，另一方面又擔心一個回檔把前面賺的吐回去，因此投信業者近期推出的主動台股ETF商品，除了要拚超額報酬，更重要的是把「風險控管」納入產品設計，「掩護性買權」（Covered Call）策略也應運而生，觀察近期上市、或即將募集的主動台股ETF，紛紛都將掩護性買權納入投資策略。

什麼是「掩護性買權」？用房地產訂金一秒聽懂！

然而，對一般投資人而言，掩護性買權這個詞仍稍嫌陌生。所謂掩護性買權，就是先持有一籃子台股、或與台股高度連動的部位，同時把未來一段上漲空間先賣給市場，換回一筆立即到手的現金，這筆現金就叫「權利金」。投資人可把它想像成房產交易，在合約簽訂並完成交易之前，房子（股票）還是你的，所以仍要承擔房價（股價）漲跌，但你願意先簽一份合約，讓別人取得「房價若漲到某個價位以上、那一段上漲的部分權利」，而對方先付你訂金。

請繼續往下閱讀...

房產邏輯 「掩護性買權」的獲利再滾動

但投資人可能會問，如果未來房價上漲，卻必須用合約價賣出房產，那上漲的部分不就被別人賺走了？其實，這個權利金來源的買權（Sell Call）是有被掩護的（Covered），同樣用房產交易為例，當屋主收取訂金後，就能用這筆訂金拿去作房地產相關投資，例如支付其他物件的自備款，此時他也能享受到整個房市上漲的果實。放到股票市場來說，掩護性買權策略並非全然放棄股票上漲的獲利空間，透過權利金的操作，一樣可以創造獲利。

而這樣做的第一個價值，是把現金流來源從單一路徑升級成多元路徑。過去投資人熟悉的是股息，但台灣上市櫃公司配息月份高度集中，淡旺季落差明顯；相較之下，掩護性買權的權利金可以依合約頻率（例如週、月）滾動操作，讓現金流分布更有機會趨於均衡。

第二個價值，是在市場回檔時多一塊「緩衝墊」。在此仍須強調，掩護性買權不是保險，不會讓投資人的資產完全不跌，但它的邏輯是先把權利金收進來，當市場修正導致股票部位承受下跌時，這筆權利金能用來抵消部分資本損失、降低波動帶來的衝擊。根據過往回測情境 ，加入掩護性買權的台股策略，部分年度的最大回撤幅度，會相對低於單純持有加權指數。

第三個價值，往往是投資人最意外、卻也最容易懂的一點，就是把最磨人的「震盪」，轉變成可能的收益來源。因為選擇權權利金與市場波動度變化具關聯性，當市場波動拉高時，權利金提升的機率也相對增加，換言之，盤面越晃、越多人想用選擇權做避險或布局，權利金往往越「有感」，這也是為什麼在高檔震盪的環境下，掩護性買權會被視為一種「化波動為收益」的做法。

掩護性買權 大漲時少賺魚尾的代價

不過，投資最忌「報喜不報憂」。掩護性買權最大的交換條件，就是「行情大漲時，可能少賺一段」。當市場上漲，標的價格超過你賣出買權所設定的履約價時，你已經把履約價以上的上漲空間部分讓給了合約買方，因此投資組合的上漲彈性會被削掉一截。所以掩護性買權適合的情境通常是盤整震盪、或緩步上行但伴隨回檔的市場，而不一定適合那種一路急漲、希望可以完全吃滿「魚尾」的行情。

總結而言，掩護性買權不是投資聖杯，也不是不會賠的保命符，它更像是一種在高檔震盪環境下的務實交換：用部分上漲空間，去換取較均衡的現金流，以及回檔時的緩衝，同時把原本令人焦慮的波動，轉化成更可控、更有紀律的收益來源之一；投資人在考慮這類商品時，可先釐清自己的目標，是追求的是每月現金流的穩定感，還是更在意能完全參與大行情。想清楚後，就能判斷掩護性買權型的主動台股ETF，究竟是在幫投組「補短板」，還是「多此一舉」。

（作者為主動中信台灣收益經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法