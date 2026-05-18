〈財經週報-國際展望〉不確定性猶存 宜以多重資產靈活布局 兼顧動能收益

美股四大指數全數收紅，費半、S&P 500、那斯達克再創歷史新高。（彭博）

■徐煒庠

隨著中東戰事影響鈍化，市場重心重回基本面。近期在企業財報亮眼表現，加上北京中美峰會帶來樂觀情緒的提振下，美股四大指數全數收紅，費城半導體、S&P 500、那斯達克指數爭相改寫歷史高點，其中，費城半導體指數大漲8.18%，連七週收紅。今年來全球股市多頭氣盛，MSCI AC世界指數上漲1.16%，不過美股漲勢更強勁，尤其費城半導體指數在AI、半導體類股走強的激勵下，今年來大漲70.46%，在全球主要股市中，僅次於韓國，表現最突出。

美股基本面強勁挺多頭 多重資產配置抗高檔震盪

從經濟基本面來看，美國第一季GDP穩健成長，4月製造業、服務業PMI數據延續擴張趨勢，就業、消費等經濟數據亦保持強勁，顯示景氣仍具韌性。於此同時，美國財報季結果亮眼，有84%企業第一季獲利優於預期，綜合盈餘成長率達27.7%，創下2021年以來新高，且為連續第六季雙位數增長，市場更預估今年全年獲利年增率上看21%，顯示美股企業盈餘上修動能強勁。不過，在中東局勢加劇不確定性下，聯準會今年3度維持利率不變，且會後聲明立場偏鷹，引發市場預期降息時點可能延後，債市表現隨之承壓。

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整體來看，今年全球經濟有望維持溫和增長，在企業獲利持續成長、風險情緒回暖的帶動下，資金回流成長型資產，使科技為首的成長股再度成為盤面亮點，預期股市表現有機會優於固定收益資產，若有回檔，皆是中長線布局的機會。惟隨著全球股市不斷攀高，震盪加劇，且地緣政治風險仍存不確定性，下半年亦將面臨美國期中選舉等變數，突顯波動風險猶存。因此，需持續觀察總體經濟與產業基本面變化，伺機布局具成長動能與獲利優勢之標的，並以多元資產配置，靈活掌握市場輪動與投資機會。

AI資本支出點火全球半導體 債市策略轉向短天期避險

在股市配置上，隨著四大CSP持續擴大AI資本支出，預期到2027年將突破1.1兆美元，讓市場對AI相關需求展望維持樂觀，同步激勵大型科技股、半導體族群表現，也成為近期美股走強的核心動能。因此，在AI熱潮不減之下，建議可以美股為布局核心，並適度分散至日本、韓國、台灣、歐洲等非美市場，以參與半導體供應鏈的成長契機。在產業配置上，可關注AI硬體、雲端運算、資料中心等具成長潛力的強勢題材，像是半導體設備、運算晶片、儲存記憶體、光通訊、電力設備、基建等類股皆可留意。

在固定收益資產方面，在經濟維持穩健增長，企業財報表現亮眼之下，違約率、信用利差可望維持低點，使得投資報酬率具吸引力，也讓信用市場具備投資價值，投資人可留意投等債、非投等債的配置機會。在存續期間策略上，因應市場對長期政策利率水準的預期上修，加上戰爭增加財政負擔，長天期公債收益率的配置價值被弱化，而短天期債券因存續期短、利率敏感度低，有助於抵禦市場震盪，配置價值回升。整體而言，下半年全球總經與行情發展仍有不確定性，預期行情震盪風險持續，因此，可透過配置不同信用評級與存續期間的債券，來抵禦波動並兼顧收益需求。

（作者為群益潛力收益多重資產基金經理人）

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