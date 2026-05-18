〈財經週報-看盤焦點〉短線高檔震盪機率增 持續看好AI供應鏈

台股在強勁基本面支撐下走出「有基之彈」，並站上4萬點大關。經理人提醒投資人須留意高檔震盪風險，切忌盲目追高。 （歐新社）

■陳茹婷

台股自4月初以來漲勢凌厲，利多因素除了美伊進行停戰協議讓地緣政治風險淡化外，美股亮眼的企業財報以及四大CSP持續上調資本支出，扎實的基本面給予投資人持續買進的勇氣。隨著大盤站上4萬點關卡，加上美伊和談陷入僵局，國際油價持續位於高檔，增添通膨壓力，短線急漲後震盪機率提高。即使AI需求仍非常強勁，但選股變得更加重要，建議勿躁進，聚焦AI供應鏈中位居產業領先地位且具有實質獲利的族群。

台美經濟強韌現有基之彈 惟需防過熱與通膨雙重干擾

從基本面來看，美國經濟仍相當穩健，4月新增非農就業為11.5萬人，優於市場預期，美國今年第一季GDP年增率為2%，彭博統計顯示標普500指數成分股第一季企業獲利年增達27%，表現非常亮眼。台灣3月外銷訂單金額高達911.2億美元，年增率高達 65.9%，第一季GDP成長率達到13.69%，是近39年單季最高成長紀錄，充分反映強勁的AI需求對於經濟的助益。換句話說，這波台股的漲勢是「有基之彈」。然而，當投資台股逐漸成為全民運動，融資餘額持續創高，部分個股的股價已反映其2027年甚至2028年的獲利，仍然須留意短線震盪的風險。上週美國公布4月份CPI年增率3.8%、核心CPI年增率2.8%，均高於市場預期，美伊戰爭推升油價的效應已逐漸顯現，短線漲幅極高的科技股也順勢回檔整理。

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無懼短線震盪 AI超級循環才剛開始

雖然短線震盪機率升高，但AI的強勁成長仍持續進行，美國CSP業者持續上調今年資本支出，根據摩根士丹利預估，亞馬遜、Alphabet(Google母公司)、Meta、微軟和甲骨文等北美五大CSP今年資本支出將逾8,000億美元。隨著 OpenClaw（社群暱稱養龍蝦）的崛起，AI的發展進程正由被動生成式AI進化至主動代理式AI，然而，目前的AI仍是虛擬AI，未來我們將看到如自駕車、人形機器人等實體AI的普及，而這仍需要相當長的一段時間，由此來看，目前AI仍在發展的初期階段，由AI所帶動的超級循環還有極佳的成長空間。

短線防波動 聚焦AI實質獲利絕世美女

近期須留意的負面因素包括高油價增添的通膨壓力可能成為市場回檔整理的藉口，另外，若美伊僵局持續至6月，關鍵資源如氦氣等短缺將影響晶片製造，加上本就處於缺貨狀態的零組件如 T-GLASS、記憶體、COWOS及電力等，可能造成出貨不如預期，進而影響營收與獲利，拖累股市拉回。建議投資人勿因FOMO情緒而有衝動買進甚至槓桿加碼的情況，而是在回檔時分批進場，並選擇能受惠AI成長趨勢的族群。看好的產業以半導體相關供應鏈為主，特別看好封裝及散熱、先進製程晶圓代工、封裝測試供應鏈、高階CCL及電路板，以及電力與能源等。由於短線波動可能加劇，各產業中具有領導地位且擁有實質獲利的企業，宛如「絕世美女」的地位無法撼動，將最具投資價值。（作者為野村優質基金經理人）

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