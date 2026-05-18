〈財經週報-主動式ETF〉不配息排除0050、006208？投資人傻眼

台積電占比過高的0050、006208將被排除在外。政大教授周冠男直言此舉「沒道理」，金管會與證交所預計於 3 個月內敲定最終方向，平衡產業競爭與投資人利益。（中央社）

記者張慧雯／專題報導

平衡型基金報酬率

證交所今年初即研擬開放現有ETF可加掛配息、不配息級別，此案交付投信投顧公會以問券方式統整業者意見，孰料，過程中傳出「排除條款」，也就是元大台灣50ETF（0050）與富邦台50ETF（006208）因台積電（2330）占比超過六成被排除在外，政大財金教授周冠男駁斥此舉「完全沒道理」。

打破配息單一化 金管會推動ETF級別多元化

金管會指出，針對ETF加掛配息、不配息級別一案，立場是希望市場朝多元發展，會再與投信投顧公會等相關單位討論，證交所董事長林修銘則說預計3個月內評估方向會出爐，至於投信投顧公會理事長尤昭文表示，公會立場將以投資人利益為第一考量，其次才會考量產業及個別公司的利益。

請繼續往下閱讀...

總結目前兩個問題點，第一是已發行的ETF若加掛新級別，是否視同新發行？此外，「單一成份股權重超過3成限制」的ETF是否排除適用加掛級別的方案，也是討論的主軸之一。據了解，部分業者認為應該排除，否則「大者恆大」壟斷市場的趨勢無法避免，後進者發展空間有限。

不過，若觀察近期ETF發展可發現，最新規模逾千億元的台灣ETF已有21檔，國內股票型占11檔，像凱基台灣TOP 50（009816）成立49天，就達標千億規模、速度驚人；更勁爆的是，主動統一升級50（00403A）掛牌首日成交量爆出418萬張史上最巨量、刷新歷年ETF紀錄。

法人認為，過去投信業者研發新產品的能力不足，同時台股市場火力不足，如今現狀已然改變，再加上台股在全球股市表現搶眼，面對ETF市場火熱，投信業者不該只著眼於自己的利益相互制肘，而是應努力推新產品、走出自己的路，一起把整個市場做大做好，這樣才是對整個產業、對投資人最好的發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法