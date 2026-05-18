〈財經週報-主動式ETF〉主動型海外ETF 憑超額報酬成吸金黑馬

投資人除台股與指數型產品外，也可佈局具成長韌性的全球主動型ETF。（路透）

記者張慧雯／專題報導

主動型海外ETF 今年以來績效表

美股自4月初開始強勢大漲，那斯達克、S&P500、費半指數持續創新高，帶動主動型海外ETF報酬率也持續向上，統計自今年以來截至4月底為止，主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）報酬率分別來到71.3%、61%，短短四個月漲勢驚人。

科技巨頭熄火、主動選股稱王 超額報酬成「美股高點」解方

若觀察受益人數，主動統一全球創新ETF今年以來新增近6.7萬戶，主動元大AI新經濟ETF則大增約3.4萬名受益人，雙雙呈現爆發性成長。

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法人指出，今年以來美國科技七巨頭表現相對疲弱，影響大型指數表現，統計今年以來至4月底，富邦NASDAQ（00662）、統一FANG+（00757）報酬率僅個位數，反觀主動式海外ETF報酬率繳出亮麗成績單。

法人分析，近期多項趨勢都顯示AI成長正在加速，例如AI新創龍頭Anthropic年化營收達300億美元，較2025年成長3倍以上，AI正由算力軍備競賽轉向代理式AI規模化。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，目前AI成長動能已由單點突破轉為產業鏈全面擴散，除目前的基礎建設外，未來還有技術應用將接續發展，領域包括軟體服務、醫療、消費等，多面向的成長透過被動指數並無法全面掌握，透過主動ETF的長線佈局、發掘獨角獸優勢，更有機會獲得超額報酬機會，掌握跨世代科技成長紅利。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等投資主軸，具備高度的結構韌性，不僅在景氣擴張期享有較高的成長動能，在動盪環境中也能成為資金停泊的首選，將是長線布局首選。

法人建議，許多投資人習慣把資金放在台股、指數型ETF，然而「分散投資」才能有效降低風險，主動型海外ETF不啻為投資人另一項好選擇。

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