〈財經週報-時事求是〉主動改變了ETF

台股主動式ETF績效亮眼，推出才僅1年左右，規模已超過5千億元，但未來應該還是「績效為王」。（本報製圖）

■魏錫賓

ETF（指數股票型基金）在過去與「被動投資」幾乎是同義詞，不管是市值型或高股息，都代表著某種「買下整個市場，然後就去睡覺」的投資工具，而基金經理人也只要依照ETF所追蹤的指數定期調整成分股即可；然而，隨著台股市場引入主動式ETF，「經理人的大腦」（主動選股）取代了「隱形的手」（指數），ETF確實不同了。

與依照指數選擇成分股的ETF不一樣，證交所定義的主動式ETF是「基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金」。

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主要目標在超越大盤指數的主動式ETF，因為仰賴經理人選股，自然地收取了較高的經理費，但成立以來，尤其是近幾個月的表現，也確實亮眼。2026年截至4月底止，台股大盤指數上漲約34%，但台股主動式ETF前三名幾乎全有大盤的倍數獲利；吸引投資人目光的主動統一台股增長（00981A）漲幅高達70.35%，超過大盤的1倍。

主動式ETF績效亮眼，自然地吸引資金投入，規模也隨著水漲船高。根據投信投顧公會資料，2025年底境內基金規模接近11.4兆元，其中ETF（指數股票型基金）約7.4兆元，佔比接近65%，而2025年4月才開始進入市場的主動式ETF則不到2千億元；不過，截至2026年4月底止，境內基金規模超過13.8兆元，成長21%，其中ETF雖增至近8.6兆元，成長約16%，但佔境內基金規模的比例卻降至62%，而主動式ETF則增至6千多億元，成長2倍以上。

由經理人握有主動權的共同基金過去就已存在，但長期發展的國內股票型基金規模在2026年4月僅有約1.5兆元的規模，而由經理人選股的台股主動式ETF推出才僅一年左右，卻讓投資人趨之若鶩，規模已超過5千億元。

台股主動式ETF迅速吸引投資人，除了資訊揭露更快、交易更方便等優勢外，績效的推波助瀾應是重要原因；不過，在同期間，表現優異、甚至更好的台股基金（投資台股的境內股票型基金）也不少，未來誰能勝出，可能還要再觀察。

如果績效是重點，美國的經驗或許可以做為參考。根據標普全球（S&P Global）旗下部門追蹤主動式管理基金相對於大盤的表現而發布的SPIVA評分卡報告，可以發現在美國2025年就有79%的美股大型股主動基金表現不如S&P 500指數；長期來看，以10年為期，有80%至90%的主動型基金無法擊敗其基準指數，而20年期，全美股票型基金甚至有高達92%落後於大盤。

一年多來，台股主動式ETF在股市走揚的環境下，飆速更快，但在長達10、20年的馬拉松賽跑中，成本與選股失誤仍是主動管理基金的經理人最難克服的兩大阻礙。ETF已經不同了，只是若績效有變，投資人應該還是一樣容易變心。

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