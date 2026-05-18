避免三星罷工 南韓不排除緊急仲裁

三星電子和其工會預計週一將恢復薪酬談判，以避免工會展開為期18天的罷工行動。（路透資料照）

週四罷工前 今關鍵談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子和其工會預計週一將恢復薪酬談判，以避免工會展開為期十八天的罷工行動。南韓總理金民錫警告，三星電子占南韓出口約四分之一，一旦發生罷工行動，南韓每日將面臨一兆韓元（約二一一億台幣）的經濟損失，政府將尋求各種選項，包括採取緊急仲裁。

南韓政府中央勞動委員會將參與這場談判。三星勞資談判因陷入僵局，工會計畫在五月二十一日發動為期十八天的罷工行動。

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工會要求三星管理層提高績效獎金，因人工智慧（AI）基礎設施需求帶動獲利暴增，工會領袖呼籲公司管理層取消現有的分紅上限，撥出十五％的營業利益做為員工分紅，並將其正式納入勞動契約中。但三星管理層提議撥出十％營業利益做為員工分紅，同時發出超越同業標準的一次性獎金。

金民錫週日在舉行內閣部長緊急會議後表示：「連同全體民眾，我們誠摯敦促三星管理層和工會在週一的協商中達成結果，這真的是最後機會。如果罷工成為事實，我們面對的經濟損失將難以想像。」

金民錫預估，罷工將導致南韓每日面臨一兆韓元的經濟損失，更有業界人士估計，若半導體相關材料因為罷工而必須棄置，經濟損失上看一〇〇兆韓元（約二．二一兆台幣）。

根據南韓「工會及勞動關係調整法」第七十六條規定，若勞動爭議行為存在嚴重威脅國民日常生活和經濟之虞，僱傭勞動部長官可行使「緊急調整權」，禁止爭議行為三十天，並啟動中央勞動委員會的調解和仲裁程序。

三星電子占南韓出口的二十二．八％，占南韓股市權重的二十六％，目前僱用逾十二萬名員工，並有一七〇〇家供應商，對南韓經濟舉足輕重。

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