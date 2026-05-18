庫存狂降 IEA︰能源價格恐再飆

伊朗戰爭導致的中東地區原油供應中斷，全球石油庫存正以創紀錄速度下降。 （歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，為彌補伊朗戰爭導致的中東地區原油供應中斷，全球石油庫存正以創紀錄的速度下降，若荷姆茲海峽無法重新開放，庫存將逼近臨界水準。

國際能源總署（IEA）近日發布月度報告警告，今年夏季需求高峰到來之前，石油和燃料價格可能會上漲。IEA指出：「在持續的干擾下，緩衝空間迅速縮小，這可能預示著未來價格將會飆升。」

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艾克森石油公司執行長伍茲（Darren Woods）在該公司發布第一季財報的電話會議上表示，由於各產業持有的商業庫存、各國政府控制的戰略儲油、以及仍在運輸途中的油輪，石油市場尚未感受到供應減少的全部影響；這些庫存紓解三、四月供應中斷的影響，但商業庫存最終會降至無法再做為供應來源的水準。

月底全球原油庫存 估逼近76億桶低點

瑞銀分析師日前發布報告預測，截至二月底，全球原油庫存接近十年來最高，略高於八十億桶，但四月底已降至七十八億桶；若需求不變，五月底原油庫存將接近七十六億桶的歷史低點。

分析師表示，數十億桶的庫存聽起來很多，但實際上只有約八億桶原油可以在不給系統帶來壓力的情況下使用，其餘需用來維持油管和油槽的最低灌裝量，以確保供應鏈有效率運作。

摩根大通全球大宗商品策略主管卡內娃（Natasha Kaneva）表示：「就像人體內的血壓一樣，問題在於循環。系統崩潰並非因為石油消失，而是因為循環網路不再有足夠的有效容量。」

摩根大通預測，如果九月時荷姆茲海峽仍處於關閉狀態，原油庫存將降至六十八億桶的極低水準；Rapidan Energy則預測，成品油庫存將在七月或八月達到臨界水準。

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