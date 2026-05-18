韓台日股亞洲最強 短線震盪將加大

今年以來，韓、台、日是亞洲最強的3大股市，大幅領先其他亞洲國家。（歐新社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年以來截至五月十五日止，韓、台、日是亞洲最強的三大股市，分別大漲七十七．八一％、四十二．一五％、二十一．九九％，大幅領先其他亞洲國家。投信提醒，指數波段已漲多，逢高獲利了結賣壓漸增，預期短線震盪將加大，投資人要居高思危。

法人指出，川習會釋放穩定積極訊號，加上美股科技大廠與半導體股全面勁揚，帶動標普五百與那斯達克指數再寫歷史新高。此外，MSCI半年度權重調整，台股再見三大指數權重齊步調升，激勵台股持續攻高；但在波段漲多下，逢高獲利了結賣壓漸增。

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台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，台股屢創新高乖離再放大，加上融資餘額大增至四九〇〇億元以上，籌碼漸趨凌亂，預期短線震盪將加大。

魏永祥指出，後市可關注三大變數，第一，伊朗戰事若能如川普所言，雙方盡快達成協議並恢復荷姆茲海峽自由通行，全球能源危機才能獲得真正的解除。第二，美台企業財報持續公布，企業獲利與營運展望大多優於預期，第二季財報公布後，法人是否上修今、明年獲利預估，為美台股市是否持續上漲的關鍵。第三，川習會後美中貿易互動關係變化。

台新投信表示，預期未來幾年AI資本支出將維持雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利成長，有利台股中長多行情，可利用短線的回檔修正，分批逢低布局。

永豐投顧表示，台股乖離仍大，可能還有修正行情，可靜待指數回落；而台股基本面展望基礎未動搖，因此，回檔至月線四萬點的支撐位可伺機布局，預期短線震盪回調，長線維持看好不變，指數區間高點預估三萬九千點至四萬三千點。

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