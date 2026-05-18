台股K型化 AI最會賺 靠中很悲哀

AI熱潮帶動台股大漲，金融股的投資收益也成為獲利成長密碼。（資料照）

Q1金融股也發投資財 受中國產能過剩拖累個股最慘淡

〔記者高嘉和／台北報導〕根據台股上市公司截至十五日上傳的今年第一季財報，每股獲利（EPS）前十名清一色都與AI（人工智慧）熱潮有關，金融股也趁機大發投資財，不少銀行的資本利得、手續費收入等「非利息收入」，已與「利息收益」平起平坐；最慘的是被中國產能過剩或內需低迷拖累的個股，印證了沒有AI就悲哀的K型化發展。

台股上市公司第一季EPS前十高幾乎清一色為AI基礎建設或AI應用相關領域（晶片設計、測試設備、高速傳輸、記憶體、散熱到伺服器組裝），例如緯穎每股大賺七十五．九五元、川湖達三十六．五八元，十銓、鴻勁、祥碩與奇鋐等都賺進超過二個股本。若與去年第一季相較，前十名獲利成長股中，有九家屬於AI軟硬體基礎建設，尤其是記憶體與散熱族群，顯示AI成長動能已從二〇二五年「題材」轉化為二〇二六年「實質獲利」。包括十銓去年第一季EPS僅約一元、今年第一季大增至二十七元，創見也從〇．八七元倍增至十八．九三元，宇瞻由〇．七二元增至十四．五四元，南亞科更從每股虧損〇．六三元、今年首季大賺八．四一元。

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金融股投資收益 超越傳統放款

AI熱潮帶動台股大漲，金融股的投資收益（利息以外淨損益）也成為獲利成長密碼。例如王道銀行與華票的非利息收入占比高達七十％以上，聯邦銀行與遠東銀行也接近五十％，顯示傳統放款利息已不再是唯一的獲利支柱，投資收益對其EPS貢獻顯著。

但沒搭上AI熱潮就顯得很悲哀。第一季每股虧損前十大，扣除產業特性與轉型陣痛的個股，如錼創（新技術開發）、泰福與沛爾（生技研發），虧損主要源自高額R&D投入與產品尚未進入商業收割期外，幾乎都與中國產能過剩有關，包括英利-KY、廣華-KY及台郡等，都深受中國「內捲」競爭或內需消費低迷等拖累。

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