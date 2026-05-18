川習會落幕 法人︰台股「尾端風險」降溫

川習會已落幕，法人認為，有助於降低短期美中失控風險，對市場而言，可視為風險溢價下降。（美聯社資料照）

美中維持結構性競爭 台股基本面多頭格局不變 唯一利空是漲太多

〔記者張慧雯／台北報導〕川習會已落幕，市場仍高度關注後續發展。法人認為，以目前相關資訊研判，此次會議有助於降低短期美中失控風險，但並未改變雙方在台灣、科技管制、產業安全與地緣政治上的結構性競爭，對市場而言，短期可視為風險溢價下降。

至於台股上週五受韓股拖累由紅轉黑，法人認為，雖然市場有雜音，但基本面多頭格局並無變化，唯一利空就是「漲太多」，大漲後任何風吹草動都可能引發恐慌性賣壓。

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元大投顧認為，從川習會釋出的訊息顯示，美中雙方正嘗試將過去一年快速升高的對抗關係重新納入可管理框架，中方強調「建設性戰略穩定」與台灣紅線，顯示北京希望透過元首外交降低外部壓力，並要求美方在核心利益上保持克制；美方則聚焦農產品、能源、投資與部分關稅調整，凸顯川普政府仍以交易式外交做為主要談判模式。

元大投顧分析，此舉凸顯美中雙方試圖在關鍵分歧中藉由高頻率的溝通機制建立一套「競爭護欄」，年底前市場面臨的「尾端風險」短期內已顯著降溫；此外，今年還有四場重大活動，若雙方都出席，代表美中關係進入「高頻峰會管理」階段，雖並不等於美中矛盾消失，但意味著雙方都認為須透過元首層級頻繁接觸來控制風險。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，不論從美國或台灣企業營收與獲利來看，這波AI帶動的多頭反映真實需求面；野村高科技基金經理人謝文雄也說，AI不僅是短期題材，更是未來五至十年驅動全球產業升級的核心引擎，而台灣AI供應鏈具備關鍵地位，投資價值浮現。

創天量籌碼浮動 慎防追高殺低

元大投顧認為，台股走勢銳不可擋，不過，成交量創天量後，已有七個交易日指數未能再突破新高，顯示追價意願有轉弱現象，市場因過熱出現雜音，造成每日波動幅度擴大，籌碼狀況不如想像中穩定，投資人宜慎防追高殺低。

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