川習會氛圍大於實質 美企CEO天團成果打問號

川習會究竟為隨行的美國CEO代表團帶來什麼成果，尚不明朗。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕從特斯拉的馬斯克到輝達的黃仁勳，美國最有錢有勢的企業執行長這兩天在杯觥交錯中，試圖於川習會上重振與中國的商業聯繫。然而，隨著美國總統川普十五日下午飛離北京，川習會究竟為隨行的美國CEO代表團帶來什麼成果，尚不明朗。

路透報導，包括蘋果、Meta、波音、高盛集團等美國最有權勢的公司領導人，這次隨同川普訪問北京，對於尋求了解與管控中國監管及政策障礙的這些美企執行長而言，與中國決策官員進行面對面會議至關重要。

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波音採購不如預期 輝達H200晶片未獲突破

不過，隨著外商在中國面臨商業交易之外更廣泛的營運挑戰，融洽氛圍是否有助於獲得監管許可、市場准入與投資機會仍有待觀察。包括花旗集團、奇異航太、波音、高通等執行長在川普離開後，仍留在中國，繼續與中國官員進行會面。

根據川普對外的說法，川習會達成的具體協議是中國將採購兩百架波音客機，遠低於預期的五百架，以及二〇一七年川習會的三百架客機，當時隨行的CEO代表團陣容更龐大，達成的交易與備忘錄規模達二五〇〇億美元。

此外，對於中國是否批准輝達向中國企業出售其AI晶片H200，目前仍未取得突破。路透根據三名知情者披露，美國已批准輝達將該款晶片出售給阿里巴巴、騰訊、字節跳動等十家中國科技公司。

輝達執行長黃仁勳在十五日面對有關H200已簽署的交易協議，以及銷售僵局突破的問題時，僅回答：「我愛中國，中國之行非常愉快」。

諮詢公司歐亞集團中國區總經理林漢昇說，這次的川習會「更多是營造正面氛圍，而非取得實質成果，然而，如果北京沒有給予川普取得足夠的『勝利』返美，風險就是他可能大失所望而轉向，改由其立場較為鷹派的政府主導雙邊關係，最終使緊張局勢升級」。

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