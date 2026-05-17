變電所成嫌惡設施 影響民生拖累發展

北士科是AI電力心臟，台電與北市府多次溝通，盼市府全力支持新建文林變電所。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北市多處變電所興建案陷入地方抗爭、遷址爭議與都審延宕。台電示警，隨著AI（人工智慧）、都更與大型開發案推進，北市用電密度越來越高，供電壓力也快速升高，若變電所遲未定案，將影響民生需求與產業發展。

北市南港玉成、萬華華江變電所延宕 供電恐不足

台電目前除了北士科的文林變電所持續與北市府溝通，南港玉成變電所、萬華華江變電所也都面臨地方反對聲浪。其中，南港地區用電年成長率高達七成，居台北市之冠，萬華地區供電也逐漸飽和。

請繼續往下閱讀...

南港的玉成變電所方面，居民長期擔憂變電所影響健康與房價，要求遷往成德營區或龍華新村。但台電評估後認為，成德營區已有其他機關規劃，龍華新村則因腹地不足不可行。目前僅能先在原址退縮空間設置「屋外臨時變電所」，預計五月三十日加入系統。

但台電坦言，臨時變電所容量有限，功能上也是應急，只是暫時支應既有民生用電成長。南港有東區門戶計畫，會有更多用電需求，正式變電所仍需儘速完成，否則供電裕度恐不足。

至於華江變電所，地方居民也要求遷址，台電曾評估環南市場、青年公園等八處替代地點，但皆因已開發或無法共構而不可行，最終仍維持原址興建地下型變電所，並規劃地上空間作為多目標公共設施，以降低居民反彈。

台電表示，變電所是城市供電的重要樞紐，但近年社會溝通難度高，導致工程進度受阻，盼與產業、地方政府攜手合作，避免電力基礎建設成為城市發展瓶頸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法