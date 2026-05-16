財經青紅燈》金控曝險三樣情

金控海外曝險破30.6兆元，其中，美國曝險金額最多居冠，至於曝險比重，中國持續下滑占比新低。（記者王孟倫攝）

■王孟倫

檢視我國金控集團最新海外曝險情勢，「美國」穩居金控海外曝險第一大國，在全球市場遙遙領先而無法撼動；「中國」雖然是海外曝險第二大，不過，從占比來看，目前是史上最低水位，顯示金控業者持續緊縮力道；「日本」曝險則是「異軍突起」，已經攀升至第三大，年增率高達41.47%，顯示全球資金從中國轉向日本。

先從「美國」來看，這是全球最重要的資本市場，今年第一季的曝險金額10兆6820億元，從絕對金額來看，已經寫下最高紀錄，對美國曝險比重達34.88%，也就是說，每100元當中，就有超過3成多是投入美國市場，短時間內仍難撼動。

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無論主客觀因素，金控海外曝險重押美國「單一國家」，本來就不利於風險分散；儘管就風險屬性來看，美國國債一般被視為無風險資產，違約風險較低，但長期來說，仍要關注集中度的問題。

其次，金控海外曝險對「中國」為1兆9506億元，排名第二高，但占海外曝險比重降至6.37%，寫下歷年最低紀錄。儘管我金融業者已經積極減少對中授信及投資，以降低壞帳損失的風險，不過，中國曝險風險依舊存在，且還是排名第二大風險，不能輕忽大意。

再者，根據統計，「日本」曝險水位大舉攀升成長，今年第一季為1兆5782億元，是主要國家當中，曝險成長幅度最大的。

從趨勢來看，金控對中國曝險是持續減少，而日本曝險大幅增加，一來一往，兩國差距很快就會拉近；如果趨勢沒變，日本很有機會超越中國。

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