盤勢分析》測試區間下緣 拉回仍可樂觀操作

強勢的PCB、矽光子、記憶體族群慘遭狙擊，台股昨日盤面陷入「多殺多」的恐慌情緒。（資料照）

美股續揚，台股昨日一早由台積電（2330）領軍一度大漲656.91點，來到4萬2408.66點，再創歷史新高，但創高後又見大怒神走勢，投資人逢高大舉賣出，日、韓股因記憶體族群走弱同步跳水翻黑，盤中傳出俄羅斯對烏克蘭進行四年來最大空襲，美國總統川普放話對伊朗失去耐心，美股期貨跌勢擴大，加權指數急殺。

強勢的PCB、矽光子、記憶體族群慘遭狙擊，盤面陷入「多殺多」的恐慌情緒，投資人大逃殺，中小型電子股倒地，櫃買指數暴跌3.61%，加權指數上下巨震近1400點，不僅4萬2000點屢攻不過，4萬1000點也岌岌可危，加權指數終場下跌579.39點，收在4萬1172.36點，成交量約1.3兆元，失守5日線與10日線，週線翻黑，本週下跌431.58點、跌幅1.03%。

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群益期貨分析，台股昨日呈現開高走低格局，盤中一路震盪下跌，終場收在壓縮區間下緣位置，成交金額放大至1.3兆元，川習會後無晶片解禁議題，台股失望性賣壓出籠，持續消化沉澱，技術面台股正測試區間下緣位置，只要5月5日低點4萬0522點不跌破，短線台股的拉回仍可樂觀操作。

三大法人昨全數站在賣方，合計賣超約366.6億元，其中外資賣超103.6億元、投信賣超13.4億元、自營商大賣249.4億元；外資台指期淨空單昨小減105口，累積外資台指期淨空單約5.09萬口。

（記者卓怡君）

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