飆股幕後》三大領域需求爆發 正淩3個半月來漲逾9成

正淩董事長徐季麟。（方韋傑）

記者方韋傑／特稿

連接器廠正淩（8147）受惠於AI基礎設施、人形機器人以及高階醫療耗材三大領域需求爆發，昨日盤中股價觸及197.5元，創下歷史新天價，終場收在189元，單日漲幅3.85%。管理層看好公司成功轉型為機電整合系統提供者，預期2026年營收將挑戰年增30%。

正淩今年前4月營收6.69億元、年增23.97%，股價從1月底100元起漲，3個半月來漲幅最大超過9成；外資近期已連6買，合計買超3207張。

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正淩拍板今年將持續深化AI、高速傳輸、液冷散熱與機電整合布局，目前直接來自AI應用的營收，已占整體營收近3成。後續將強化次世代高速運算平台技術，投入八通道可插拔光模組、四通道可插拔光模組及1.6T高速連接器產品，並導入70GHz高速量測設備與電腦輔助工程模擬驗證流程，提升設計到量產的一致性與效率。

正淩近年也積極布局機器人與航太市場，商用無人運輸應用已開始貢獻營收，目前已取得AS9100航太品質管理系統認證，預估今年航太業務有望維持5成以上成長。人形機器人連接方案也於去年第四季正式投入量產。

產能布局方面，正淩泰國廠今年將正式進入規模化出貨階段，供應800G以上高速光通訊連接器；台灣廠聚焦由散熱機構件延伸至機櫃機電整合的連接器線束與系統組裝能力；中國廣州廠已完成散熱車間建置，並新增CNC設備與連續式釺焊爐等散熱產線設備。

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