飆股幕後》機器人、太陽能題材夯 盟立 一個月漲幅達92%

盟立機器人題材發酵，股價攻漲停。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

自動化設備廠盟立（2464）今年在半導體設備領域接單增溫，加上布局機器人與鈣鈦礦太陽能相關領域，近期受市場看好，利多題材吸引買盤湧入，昨股價逆勢上漲，盤中亮燈漲停鎖在126.5元，上漲11.5元，創歷史新高價。盟立4月初股價最低點65.7元，一個月來漲幅達92%。

盟立經歷去年營運低谷之後，今年可望重回成長軌道，受惠半導體後段先進封裝與載板持續擴廠，傳出新接相關自動化設備金額比去年同期顯著成長，預估下半年開始出貨，半導體占全年營收可望增加到六成以上，目前在手訂單約72~76億元左右，全年營收目標年增二成，轉虧為盈可期。

請繼續往下閱讀...

盟立今年第一季已轉虧為盈，稅後淨利4917萬元，每股稅後盈餘0.24元，創近五季以來最佳成績；4月營收達6.54億元，年增23.09%，創近16個月新高，顯示營運逐漸穩健成長。

盟立轉投資盟英科技，布局人形機器人的諧波減速機跟關節模組開發，開始小量出貨，預期今年營運將比去年成長；投資鈣鈦礦太陽能相關技術也搭上太空AI熱潮，多重利多使盟立近期股價表現搶眼，昨一舉帶量攻上漲停、創下新天價。

外資昨買超盟立2733張、自營商買超213張，不過，外資經過四月大買2.2萬張後，5月累計賣超2791張。而盟立轉投資人形機器人、鈣鈦礦太陽能還待時間衝刺營運績效，投資人宜留意投資風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法