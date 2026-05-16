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運價連3漲 週漲幅近10%

2026/05/16 05:30

運價大漲，四大主要航線漲幅達10%-28%。（長榮海運提供）運價大漲，四大主要航線漲幅達10%-28%。（長榮海運提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連3漲，最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）大漲186.45點至2140.66點，週漲幅9.54%；四大主要航線都上漲，其中以遠東到地中海航線漲幅最高，達27.68%，美國線漲幅也有逾10%的表現。

市場人士指出，近期受中東局勢影響，國際油價波動，加上部分地區港口壅塞造成航行週期拉長，推升航商營運成本，進而帶動5月下旬運價持續走高。

部分貨代業者5月15~31日現貨市場報價，遠東到美西線每40呎櫃已漲至約3350美元，美東線每40呎櫃約4550美元，歐洲線每40呎櫃約2800~3000美元。

最新一期運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1816美元，較前一期上漲220美元，週漲幅13.78%；遠東到地中海每TEU達3145美元，上漲682美元，週漲幅27.68%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3118美元，上漲292美元，週漲幅10.33%；遠東到美東每FEU達4224美元，上漲412美元，週漲幅10.8%。遠東到東南亞運價每TEU為570美元，較前一週上漲1.24%。

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