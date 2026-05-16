客戶追貨 信昌電新廠上樑

強化關鍵材料自主，信昌電台南六甲瓷粉新廠昨日舉行上樑典禮，預計明年量產。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台南報導〕被動元件廠信昌電（6173）昨日舉行台南六甲新廠上樑典禮，總經理陳淳學表示，目前公司無論是陶瓷粉末、積層陶瓷電容（MLCC）產能利用率都已達9成，持續遭客戶「追貨」，去年7月董事會決議斥資11.6億元興建六甲瓷粉新廠，預計明年第三季量產。

國內唯一被動元件成品垂直整合供應商

信昌電是國內唯一具備從上游介電陶瓷粉末、中游製程設備到下游被動元件（MLCC、電阻晶片）研發與製造能力的垂直整合供應廠商。陳淳學指出，介電陶瓷粉末是MLCC最核心的主要原料，藉由六甲廠的建置，進一步鞏固公司在電子陶瓷材料的領先地位，而六甲廠定位為高功率、高可靠度的產品，製造出來的MLCC可應用於低軌衛星、機器人等領域。

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他表示，目前公司瓷粉產能利用率達9成，未來產值都會有雙位數成長，若以信昌電AI營收占比來看，每年都有雙位數成長，今年營收占比可達雙位數；陳淳學分析，高階粉末比一般粉末的價格高出50%~100%，面對國際原物料起漲，信昌電對於稀土材料都有充分庫存，且因粉材開發能力強，還可以開發替代的原料，因此料源無虞。

他說，信昌電的優勢就是在高壓MLCC產品，一直持續送認證，目前產能利用率達9成、接近滿載，旗下產品都持續被客戶追貨，過去訂單能見度大約3個月，目前都已大於6個月。他認為，有別於2018年被動元件缺料潮，此次被動元件是邁向高階產品的革命，展現出來的長線需求與過去完全不同。

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