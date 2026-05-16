技嘉首季獲利創新高 伺服器產能拚翻倍

技嘉管理層昨日在法說會表示，整體伺服器產能有望較去年翻倍，對下半年營運維持樂觀看法。（技嘉提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）受惠AI伺服器需求持續升溫，首季獲利52.6億元、創單季新高，每股稅後盈餘（EPS）7.86元。管理層昨於法說會表示，目前AI伺服器仍是主要成長動能，隨著新平台產品陸續放量，以及美國、台灣、馬來西亞與巴西等地產能持續擴張，整體伺服器產能有望較去年翻倍，對下半年營運維持樂觀看法。

針對AI伺服器布局，技嘉指出，目前產品成熟度與客戶導入比例持續提升，預計第二季開始占比將進一步拉高，高效能運算需求也維持強勁成長態勢。整體來看，AI相關專案雖然目前仍以美國企業發展最快，但歐洲與亞洲市場需求也同步升溫，全年營收分布將更趨平均。

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技嘉也持續擴大AI基礎建設布局，除了推出搭載輝達GB300的AI運算平台，也同步推進下一代AI推論平台開發，並強化高密度GPU叢集解決方案。目前已推出AI工廠平台，透過數位孿生技術，協助客戶在正式部署前完成效能驗證與風險評估。

為因應AI需求快速增長，技嘉同步擴大全球產能布局，美國新產線預計本季底開始交付伺服器產品，台灣土城新廠則預計第三季完工，馬來西亞與巴西等地產能建置也持續推進，待擴產計畫全面到位後，整體伺服器產能將較去年翻倍。

持續布局邊緣AI與AI PC市場

技嘉也持續布局邊緣AI與AI PC市場，包括推出一系列新產品，及可支援大型語言模型運算的AI筆電產品，管理層看好消費端對AI應用接受度逐步提升，相關產品仍具成長空間。

不過，技嘉也坦言，DIY板卡市場仍受記憶體價格上漲與GPU供應吃緊影響，呈現價漲量縮狀況，中低階產品需求相對保守，高階產品買氣則維持穩定，整體需求僅是遞延而非消失，估下半年旺季反彈力道可望優於上半年。

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