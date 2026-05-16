台積降持股世界先進至19% 巧妙免除關係企業責任

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨日宣布計畫售出世界先進（5347）股票15.2萬張，相當於8.1%的世界先進股本，引起業界震撼。台積電將採鉅額交易方式執行這次出售，出售對象為財務投資機構。

售15.2萬張 處分利益約718億

世界先進昨收盤價176.5元，台積電將以此價格上下10%處分，台積電估算，此次處分利益約718億元（包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生之利益）。

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為世界先進星二廠做準備

台積電不缺資金，這次巧妙將持股降為19%，業界推測，背後考量之一可能是持股比例降到20%以下，就可免除關係企業的法定認定，往後世界先進盈虧都無須列入台積電合併財報，彼此也不需依法揭露相互間的關係與重大交易資訊；考量之二應該與世界先進新加坡新廠及未來營運策略合作有關，伺機釋股引進新投資者，有利世界先進提早布局興建新加坡第二座12吋廠。

台積電表示，在股權充分稀釋的基礎下，公司目前約持有世界先進27.1%股權，這次出售持股後，預期持有股權將減少至約19%。在可預見的未來，並無進一步出售世界先進股權的計畫。

台積：不影響策略合作關係

台積電表示，該計畫不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層、向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。

近10多年來，台積電曾兩次顯著處分世界先進各約5%的股權。2014年4月、2015年6月，台積電出脫世界先進各8.2萬張持股，持股比從38.3%一路降至33.3%、28.3%。這次則是世界先進轉型晶圓代工以來，台積電第三次、也是出脫持股最多的一次，但台積電仍是世界先進最大股東。

台積電在必要時仍力挺世界先進，2024年10月間，世界先進為了建新加坡12吋廠，台積電斥資約37.39億元，以每股88元認購世界先進現金增資普通股4248萬餘股；世界先進缺乏12吋建廠經驗，台積電也派出一組建廠人馬協助建廠。台積電專注先進製程與先進封裝，世界先進深耕特殊製程，彼此臍帶關係仍密切。

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