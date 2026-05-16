減少餘電浪費 綠電電能市場拚明年上路

再生能源發電與企業用電長期存在時間差，為改善綠電餘電浪費，台電規劃試行「綠電電能市場」，使綠電餘電極大化，目標最快明年上路。（示意圖，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕再生能源發電與企業用電長期存在時間差，造成「綠電餘電」難以有效利用，影響憑證認列與減碳效益，也壓縮業者收益空間。為改善結構性問題，台電規劃試行「綠電電能市場」，可縮短綠電結算時間、減少餘電浪費，並擴大儲能參與調節，使綠電餘電極大化，目標最快明年上路。

結算時間擬縮短至15分鐘

台電透露，面對綠電餘電問題，最終目標是開放「綠電電能市場」。透過綠電市場彈性分配，打破過去一對一交易模式，發展為一對多、多對一，並從原本以月結、日結為主的結算機制，縮短至配合目前台電的十五分鐘結算制度，能更精準「匹配」發電端與用戶端，讓綠電售電業能把餘電拿去電能市場交易，重新分配給其他有需求的用戶，減少餘電流失，做到綠電極大化，也讓電力交易平台功能更進化。

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儲能也能參與調節，當十五分鐘內的產電過剩時，由儲能系統先行吸收，待用電高峰或發電不足時再放出，確保每一度發出來的綠電都能留在市場內交易；目前台電將先在單一大集團推動，正與主管機關進行最後階段討論，期盼綠電電能市場可在明年正式推出。

憑證改以「度」為單位

制度面配套上，標檢局自去年中起持續推動「再生能源憑證新制」，包括查驗機構認可制度、分級管理機制及憑證零股化三大措施。在憑證零股化方面，改採「按月結算」，即使當月發電未達一千度，仍可取得相應零股憑證。官員說，參考股票市場有零股交易機制，今年初憑證也由過去「千度一張」改為以「度」為單位。

查驗機構認可制度部分，過去發電設備查核全由憑證中心負責，如今導入經認可的第三方查驗機構，申請人只需檢附查驗報告即可申請憑證，大幅提升審查效率；分級管理機制則依發電設備裝置容量採不同審查強度，透過快速通關機制，加速憑證取得以回應企業需求，新制上路後，發電設備審查效率已提升約三成二。

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