綠電餘電卡關減碳認列 經濟部修法解套

經濟部標檢局近期預告修法，擬解決綠電餘電的減碳效益痛點，未來企業可取得全部綠電憑證，電能交由台電調度，提升憑證流通性。（示意圖，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕企業採購綠電可取得再生能源憑證，但因發電與用電時點難以完全匹配，常出現綠電「餘電」，目前多只能躉售給台電，造成業者雖購電卻無法取得完整減碳效益，進而影響RE100與碳盤查認列。經濟部標檢局近期預告修法，擬解決綠電餘電的減碳效益痛點，未來企業可取得全部綠電憑證，電能交由台電調度，提升憑證流通性。

企業可取得全部綠電憑證 電能交台電調度

再生能源憑證中心統計，台灣已有八〇〇〇多個案場，交易綠電超過一二九億度，可說是遍地開花；但實務交易上問題仍不少，例如企業花錢想買綠電，卻可能因發電與用電時間匹配問題，而拿不到全部的綠電憑證。

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現行機制是企業買綠電，仍要由台電電網轉供，台電估算是以十五分鐘為單位，即時匹配用電與發電；發電端供應的綠電量「大於或等於」企業用電量，該時段的綠電才會被認定為「成功使用」。

但實務上，太陽光電多集中於中午發電，風電常在深夜或假日發電，企業當下用電反而偏低，導致發電用電時段難以對接。假設企業原本預計採購一〇〇度綠電，但實際用電僅八十度，多出的二十度即形成「餘電」，由台電收購，相關再生能源憑證與減碳效益也都歸屬台電。

藉此提升憑證流通性

經濟部四月中旬預告修正「再生能源憑證實施辦法」部分條文，鬆綁憑證歸屬。修正草案第七條新增規定，若發電業未與台電簽訂餘電躉購契約，其餘電仍可取得憑證並轉讓用戶，藉此提升憑證流通量與市場彈性。

多數業者仍傾向餘電躉售台電

官員說明，企業若購買一〇〇度綠電，未來即可取得一〇〇度的憑證；即使未全數使用，餘電仍由台電調度，但台電不再支付躉購費用，也不會取得相關減碳效益。官員分析，目前市場多數業者仍傾向將餘電躉售台電，僅少數因應RE100要求或供應鏈減碳壓力，才會不計成本承接全部餘電憑證。

由於餘電要透過台電線路代輸賣，仍要付轉供費率，如果草案修正通過，台電也會檢討對於用戶是否有提供額外的輔助服務等成本，規劃依使用者付費原則，報請主管機關核定，再收取相關費用。

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