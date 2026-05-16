工會嗆如期罷工 三星股價日崩8.6％

三星電子工會15日表示如期罷工。三星電子股票一度重挫9.3％，最後收跌8.61％。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕三星電子工會十五日指出，即使公司提議無條件恢復薪酬談判，但工會五萬成員仍將如期於本月二十一日展開十八天的罷工。三星電子股票一度重挫九．三％，最後收跌八．六一％。

路透報導，南韓政府斡旋下的三星勞資談判本週破局，加劇全球記憶體龍頭的罷工疑慮。三星電子工會十五日指出，願意在六月七日與資方展開新談判，但將維持原訂罷工計畫。工會要求將營業利潤十五％作為半導體事業部門（DS）的績效獎金，並廢除年薪五十％的績效獎金上限。

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分析師：全球半導體供應鏈拉警報

分析師將三星股價的重挫，歸因於罷工對生產的衝擊，及對三星履行客戶承諾能力的疑慮加劇。NH Investment & Securities 高級分析師Ryu Young-ho說，「如果發生罷工，市場對三星交貨可靠性的疑慮，以及對手企業從該不確定性中獲利的認定升溫」。

摩根大通報告指出，罷工對產能的衝擊將遠超乎預期。估計將使三星損失二十一兆至三十一兆韓元（四四二四億至六五七二億台幣）的營業利潤。

三星為了因應罷工，已自行減少生產。一些分析師認為，在人工智慧（AI）半導體需求激增、記憶體供應緊張之際，全球記憶體龍頭三星卻因罷工而減產，恐引發全球半導體供應鏈恐慌。

業界人士指出，「突然減產或產線中斷可能直接影響良率與設備穩定性。一旦產線停運，後果不堪設想，所以只能忍痛將產量減少到可管理的水準」。

南韓政府介入 將進行「緊急調解」

南韓朝鮮日報報導，南韓產業通商資源部負責半導體產業主管金正官矢言，「無論如何都要阻止罷工，我認為如果罷工，將不可避免進行緊急調解」。

他指出，「半導體產業是韓國幾乎唯一的核心戰略資產，也是引領韓國未來發展的獨有增長動力」。緊急調解將是避免罷工的最後手段，一經啟動，將禁止爭議行為三十天，並進入調解與仲裁程序。

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