葛里爾︰川習會未提及晶片管制

美國貿易代表葛里爾是川普本次訪問中國的隨行官員之一。他指出，晶片並非此次川習會重要議題。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾十五日指出，中國對美稀土出口狀況正改善，但部分出口的批准進度仍然緩慢，致使美國官員必須代表受影響的企業介入。他也表示，美國對半導體的出口管制，並非總統川普與中國國家主席習近平會談的重要議題。

輝達H200銷中 仍難有突破

葛里爾是川普本次訪問中國的隨行官員之一。路透報導，葛里爾此言顯示，儘管輝達執行長黃仁勳在最後出訪關頭，才接獲川普邀請一起前往北京，但向中國銷售輝達先進的H200晶片，仍難有突破。

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他指出，「在雙邊會議上，這不是主要的討論議題。我們沒有談論到晶片出口管制」。他補充，在川習會議上，有十五至十七位美國企業執行長談到他們公司在中國營運面臨的問題。

路透之前報導，美國已批准約十家中國公司，包括阿里巴巴、騰訊與字節跳動採購H200晶片，但迄今沒有交付任何一顆晶片。川普政府去年十二月批准H200出口中國，今年一月時附加更多條件。

葛里爾說，放行H200進口是中國的「主權決定」。他補充，「這些決定是變動的，取決於你看到的威脅是什麼、中國具備了什麼能力；他們正做出自己的決定，他們致力本土生產」。

中國對美稀土出口狀況改善 但放行速度仍緩慢

此外，葛里爾接受彭博電視訪問說，「我們確實看到稀土供應量回到較佳水準，但有時放行速度緩慢，我們不得不表明我們的立場」。

二〇二五年四月，中國採取稀土出口管制，以報復美國總統川普的「解放日」關稅。儘管雙方去年十月達成稀土流通協議，但中國持續升高部分稀土礦的出口限制。

葛里爾說，美國近期收到數批大量釔礦進口，這種僅產於中國的稀土元素，過去一年多來供應短缺，引發美國半導體、航空產業的缺料問題。

他指出，「每當出現問題，我們就會收到特定公司反映，隨後我們將與中國官員交涉，他們通常具有建設性」。

路透四月曾披露，中國已批准大量的釔出口，然而與之前的出口量相較，供應缺口仍相當大。

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