台灣人壽退休生態大調查：逾6成未退族 月存不到1萬元

台灣人壽與政大商學院發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣人壽與政大商學院發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今年退休四大指數，「滿意」指數進步5分至70分；「信心」指數57分仍不及格；「充裕」指數同去年59分，仍為歷年低點；首度公布的「素養」指數僅55.95分，在四項指數中敬陪末座；30歲以下Z世代對退休金給付制度最沒概念（83.3%），不理解勞保年金、勞退新制退休金差異，凸顯退休金融教育的迫切性。

交叉分析顯示，未退族認為38.58歲就要開始存退休金，期望每月退休金有新台幣（下同）41956元，但實際上有能力開始存退休金的年齡落在42.73歲，每月預估可支用退休金僅剩31956元。理想與實際差距為4.15歲、少了1萬元，顯示通膨高物價時代，民眾期盼可支用的退休金變多，現實面卻是心有餘力不足。

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超過七成（76.4%）未退族期望65歲前能提早退休，但平均月存僅12963元退休金，61%未退族每月存不到1萬元，其中更有一成以上根本沒餘錢存退休金，交叉分析顯示養家、薪水太低與房貸房租壓力，成為未退族理財的三大障礙。

今年民眾退休金來源占比，第三層「自行理財」的比例首度突破七成（72.8%），亦創七年新高。44.5%民眾表示理財知識首靠自學研究，看財經報導（33.5%）或財經專家名人節目（24.5%）居二、三名。政府推動TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶機制）將滿一週年，國人期待TISA 2.0提供「稅負優惠（32.2%）」、「投資標的納入股票或ETF（31.2%）」，有助提升參與意願。

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