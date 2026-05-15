財經青紅燈》到底誰在瘋00403A

統一投信官方粉絲團特別發出「重要通知」示警00403A溢價率過大。（統一投信提供）

■高嘉和

統一台股升級50主動式ETF基金（00403A）日前掛牌，因湧入人潮過多，官網一度當機，最後爆出逾418萬張交易量，創下台股單一標的成交量紀錄。當然，「創紀錄」是牛市常見現象，是否到了泡沫盡頭，還很難說，只是短期間內密集的打破紀錄，恐怕不只是瘋狂、而是群體失去理智。

若從「成交金額」來看，台股紀錄保持者是「航海王時代」的長榮，占當天大盤成交量約25%。那00403A到底有多瘋狂呢？掛牌首日成交418.3萬張，比長榮最瘋時的101萬張還多出3倍；且首日收盤溢價幅度高達5.57%，嚴重偏離2%以內的合理範圍，追高風險大增，果然一覺醒來、溢價率就大幅收縮。

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到底誰這麼瘋狂？央行統計顯示，今年以來銀行體系定存水位維持在9兆以上水準，並無明顯解約潮；另扣除購置住宅貸款，消費者貸款水位也未明顯增加，信貸買股也沒那麼瘋狂。

較可能的是保單解約；根據保發中心最新統計，3月保險給付金額衝上2713億元，給付件數達728.7萬件，雙雙改寫紀錄，的確有可能是民眾解約、轉投股市，來賺取更高報酬；還有是券商融通（含融資及質借），近來就傳出有多家券商因「質借額度用罄」而停止收件，或針對單人、單日限制借款金額，只好透過立委喊話金管會放寬淨值4倍上限規定。

但真正資金大潮應該是來自房市與股市板塊挪移，在央行祭出信用管制打炒房後，購置住宅貸款明顯減速，買房不如買股已成為市場「新共識」。

市場泡沫信號有幾個共同點，最常出現的是市場集體信仰，堅信「這次不一樣」，還有就是資訊不對稱的「擦鞋童理論」，或高槓桿與融資水位頻創紀錄等；現在不一定是泡沫「盡頭」，但絕對是「瘋狂」階段。

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