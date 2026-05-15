盤勢分析》低接不追高 布局績優AI股

台股在AI題材支撐下，短線維持強者恆強趨勢，操作建議低接不追高，布局績優AI股為首選。（資料照）

美國最新經濟數據顯示通膨壓力持續增溫，但AI狂潮抵銷此波衝擊，華爾街資金對AI與科技股的強勁追捧，推升那斯達克指數再創歷史新高，盤後網通廠思科季報利多激勵美股科技股盤後走勢，帶動台積電（2330）昨日股價終於擺脫近日的疲弱，率領台股重回5日線，加上被動元件、記憶體等族群火力全開，其中被動元件族群因日、韓指標廠MLCC稼動率滿載，台廠有望接獲外溢訂單，龍頭國巨*（2327）開盤即跳空漲停，加權指數一度大漲831點，再度攻上4萬2000點大關，可惜上檔賣壓沉重，聯發科（2454）、鴻海（2317）扯後腿，4萬2000點再度無功而返，終場加權指數上漲377.25點，收在4萬1751.75點，成交量約1.25兆元。

統一證券指出，美國CPI及PPI數據高於預期，美債殖利率攀升，略影響投資人情緒，台股KD與RSI數值同步略為向下，MACD紅柱體亦出現縮小，顯示市場追價力道減弱。下週起有Google I/O大會、5月20日輝達財報及6月上旬的Computex展。台股在AI題材支撐下，短線維持強者恆強趨勢，操作建議低接不追高，布局績優AI股為首選。

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啟發投顧副總容逸燊分析，川習會帶動昨日台股早盤開高，但台積電未過2330元前指數仍壓抑，有利中小型股表現，被動元件在AI升級帶動下多檔漲停，龍頭國巨及華新科（2492）連漲，代表法人長線資金進駐，近期成熟製程產業強於高階製程，例如矽晶圓、IC設計、成熟晶圓代工，高價股則受ETF調整持股影響震盪加大，520前強勢高檔整理，現階段著重個股表現。

三大法人昨合計買超175.2億元，其中外資買超45.4億元、投信買超142.4億元、自營商賣超12.6億元；外資台指期淨空單昨減少1692口，累計外資台指期淨空單降至5.1萬口左右。（記者卓怡君）

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