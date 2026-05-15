劉克振：研華要做工業AI應用龍頭

研華嵌入式事業群總經理張家豪（右起），董事長劉克振，物聯網自動化事業群副總林清波看好今年營運表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕工業電腦大廠研華（2395）董事長劉克振昨日表示，輝達執行長黃仁勳今年台北國際電腦展期間，規劃「幾秒鐘」快閃造訪研華展區，在AI發展道路上，研華將聚焦最關鍵的「應用層」市場，目標成為全球工業AI應用領導廠商。

劉克振指出，AI產業真正爆發重點，將落在工業、製造、能源、醫療與機器人實際應用。（記者方韋傑攝）

台北電腦展 黃仁勳將快閃展場

黃仁勳在今年GTC大會提出「AI五層蛋糕」理論，將AI產業架構形容為由下而上堆疊的五層（能源、晶片、基礎設施、模型、應用）蛋糕。劉克振指出，AI產業接下來真正爆發的重點，將落在工業、製造、能源、醫療與機器人等場域，研華將專注工業應用領域，結合完整硬體產品線、全球業務網絡與軟體平台能力，搶攻企業邊緣、實體AI商機。

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劉克振提到，未來工業電腦「硬體不再只是硬體」，而是結合軟體與AI持續加值。研華今年電腦展期間將正式發布旗下WISE-WEDA平台，並與旗下邊緣運算產品線全面整合，支援輝達、超微、英特爾、高通與恩智浦等多元平台架構，同時導入AI代理、數位孿生與即時邊緣運算技術，強化工業應用能力。

除了AI平台布局，研華也同步擴大全球基礎建設投資，目前正於美國南加州興建新廠與辦公大樓，預計第四季啟用；日本福岡則將建立台灣與中國以外的第三個製造據點，鎖定日本客製化市場需求；台灣林口華亞園區則同步興建兩棟新大樓，其中14層樓的製造中心預計2027年完工，屆時台灣整體製造產能可望倍增。

關於機器人布局，劉克振說，研華已深耕工業機器手臂、自主移動機器人市場超過20年，近年進一步切入協作型機器人、人形機器人與產業無人機領域，強化聚焦提供機器人所需的「大腦與心臟」，包括整合視覺、AI運算、路徑規劃與無線通訊的邊緣AI平台，集團將把握未來5年的快速成長階段，進一步擴大布局。

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