AI伺服器需求升溫 鴻海、廣達首季獲利創同期新高

因應AI需求快速成長，廣達持續擴大資本支出與海外產能布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器大廠鴻海（2317）、廣達（2382）昨同步舉行法說會並公告首季財報，兩家公司首季獲利皆創同期新高，鴻海首季每股稅後盈餘3.56元，廣達則是5.5元。

鴻海輪值CEO蔣集恆表示，第二季營運可望季對季顯著成長、年對年強勁成長。（圖取自鴻海線上法說會直播）

鴻海：雲端產品全年比重破5成

鴻海輪值CEO蔣集恆表示，受惠AI伺服器、交換器與AI機櫃需求持續升溫，鴻海第二季營運可望季對季顯著成長、年對年強勁成長，全年維持「強勁成長、審慎樂觀」看法，預期全年旗下雲端網路產品比重突破5成。

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蔣集恆指出，集團已與北美主要雲端服務供應商建立長期合作關係，並參與新一代AI機櫃共同開發，預計第三季開始陸續出貨，實際時程仍將依客戶驗證與部署進度調整，也看好下一代AI機櫃市占率有望優於前一代產品，ASIC（特殊積體電路）伺服器今年業務也將倍數成長。

此外，鴻海也持續深化AI資料中心與主權AI布局，包括增資300億元於高雄亞灣超算中心，第一階段預計於第三季啟用，主攻AI推論與生成式AI應用；全光交換機則預計第三季開始量產出貨，全年出貨量可望達萬台規模。

廣達：訂單能見度看到2027年後

廣達財務長楊俊烈昨指出，第二季AI伺服器業務將呈現雙位數季增，全年AI伺服器營收則維持年增三位數百分比看法，且大型雲端服務供應商訂單能見度已看到2027年以後。

楊俊烈說，目前輝達GB300出貨量已超越GB200，低密度機櫃快速退場，高階AI機櫃已成市場主流。

輝達下一代AI平台預計第三季末開始發力、第四季開始貢獻，在此之前，GB300仍將是主要產品，且產品世代間不會出現空窗期，需求有望一路延續至2027年、甚至銜接2028年後續平台。

由於圖形處理器、記憶體等關鍵零組件價格高昂，AI產品帶來高庫存與高營運資金壓力，因此廣達已自第二季開始與客戶協商寄售模式，部分專案預計下半年導入。現階段也同步上修通用型伺服器展望，全年成長預估由原先持平上調至雙位數年增。

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