通膨拉警報 美PPI飆逾3年新高

伊朗戰爭導致能源成本飆升，美國四月生產者物價指數（PPI）大幅上揚，創近三年半最高。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受伊朗戰爭導致能源成本飆升影響，美國四月生產者物價指數（PPI）大幅上揚，創近三年半最高，而日前公布的美國四月消費者物價指數（CPI）也因能源價格大漲，創三年來最高。PPI數據可能強化美國聯準會（Fed ）官員的看法，由中東衝突引發的能源價格上揚，已開始蔓延至經濟的其他部門。

能源上漲效應 開始外溢

美國勞工部勞工統計局（BLS）表示，四月PPI年增六％，是二〇二二年十二月以來最高，也遠高於三月的漲幅四％；排除食品和能源的四月核心PPI年增五．二％，創逾三年來單月最大漲幅。四月CPI則年增三．八％，也創二〇二三年五月以來最高。

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由於美國和伊朗達成的停火協議極為脆弱，中東衝突沒有結束的跡象，其他商品和服務可能變得更加昂貴，因企業尋求轉嫁高能源和運輸成本。

PPI數據可能強化Fed官員的看法，由中東衝突引發的能源價格上揚，已開始蔓延至經濟的其他部門。

高頻經濟公司（HFE）首席經濟學家溫伯格（Carl Weinberg）表示：「這份報告將觸發Fed的警鈴，並引發有關負擔能力的政治辯論。這些數字顯示，能源價格上漲確實正在滲入生產商層面的核心價格中。」

BLS指出，四月包括燃料在內的商品價格漲幅創二〇二二年以來最高，其中能源價格上漲七．八％，三月漲幅更達八．五％。四月服務價格上漲一．二％，為四年來最大漲幅；卡車運費暴漲八．一％，為二〇〇九年以來最大漲幅。

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