19年首見 美30年公債殖利率衝破5趴

美國財政部13日標售250億美元的30年期公債，最高得標殖利率達到5.046％， 為2007年全球金融危機爆發前夕後首見。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部十三日標售二五〇億美元的三十年期公債，結果不僅需求疲弱，最高得標殖利率更衝破五％，達到五．〇四六％，高於四月的四．八七六％， 為二〇〇七年全球金融危機爆發前夕後首見，主因伊朗戰爭推高能源價格，導致美國通膨飆升，並進一步提升市場的通膨預期。

投資人預期 高通膨恐更久

英國《金融時報》報導，當美國政府發行的三十年期公債殖利率飆破五％，代表投資人預期之後的通膨會處在高檔更長的時間，暗示物價壓力可能比想像更久，對美國經濟是一大警訊。

請繼續往下閱讀...

專家︰Fed暫不會採取升息

《彭博》報導，德意志銀行高級利率策略師曾格（Steven Zeng）表示：「我預計在殖利率達到五％時，會開始看到投資人的需求出現，通常這是美國三十年期公債對退休基金和其他債券驅動型投資人變得更具吸引力的殖利率水準。」

但曾格指出，這取決於通膨是否會迫使美國聯準會（Fed）升息，而期貨市場已開始預期這種可能性。他說：「我們的基本判斷是，Fed已結束降息，但也不會選擇升息，因長期通膨預期仍維持錨定（well-anchored）。但如果高能源價格導致通膨預期脫錨，市場將不得不重新思考Fed貨幣政策路徑，在這種情況下，公債殖利率可能大幅上揚。」

美國三十年期公債殖利率上次升破五％是十九年前，當時正值全球金融危機和美國經濟衰退的前夕。此後，美國三十年期公債殖利率幾乎未超過四．七五％。

市場人士指出，近期美國通膨壓力重新升溫，加上市場對Fed降息預期持續降溫，使長天期殖利率面臨上漲壓力；三十年期美國公債殖利率飆破五％，也代表全球資金對長期財政赤字與美國債務規模的擔憂持續升高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法