擴大領先 台積全球新建18廠、台灣占2/3

晶圓代工龍頭廠台積電為了滿足客戶對人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）的強勁需求，正以過去二倍的速度加速擴產。（資料照）

拉大與英特爾、三星距離 更帶動未來營運持續強勁成長

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨舉行技術論壇台灣場次，宣布為了滿足客戶對人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）的強勁需求，正以過去二倍的速度加速擴產，在全球新建與改造中的共達十八座廠；台灣是擴產重心，目前有十二座廠在建中，包括今年新建四座晶圓廠及二座先進封裝廠。

以過去2倍速度擴產

台積電火力全開擴產，代表AI商機旺盛，透過加速建置產能，不僅更拉大與英特爾、三星差距，也將帶動未來幾年營運持續強勁成長。

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台積電營運組織先進技術工程副總經理田博仁指出，二〇一七到二〇二四年之間，台積電平均每年新建四座廠；二〇二五與二〇二六年間，每年達到建九座新廠，顯示因應客戶對AI、HPC晶片需求強勁，台積電正持續以過去二倍的速度擴產。

田博仁表示，台灣目前共有十二座晶圓廠及先進封裝廠正在建設中，包括今年新建四座晶圓廠及二座先進封裝廠，新竹的二十廠、高雄二十二廠是二奈米與更先進製程的量產基地，二奈米量產第一年產出較三奈米製程增加達四十五％，良率表現非常驚豔；台中二十五廠去年動工，計畫二〇二八年開始量產二奈米及更先進的製程；另將持續擴張先進封裝產能。

他指出，台積電在美國亞利桑那州首座晶圓廠前年開始生產四奈米製程；第二座廠預計明年下半年開始生產三奈米製程；第三座廠去年上半年動工，第四座晶圓廠與第一座先進封裝廠也已進入初期建設階段，未來更計畫設立先進封裝測試生產基地與研發中心，以豐富美國當地的半導體生態圈；台積電也在附近購置另一塊新土地，以因應產能擴充計畫。

日本熊本首座晶圓廠則已量產二十八、二十二奈米製程；田博仁表示，為了因應先進製程的強勁需求，第二座廠預計改量產三奈米製程技術；德國德勒斯登正興建一座晶圓廠，將支援歐洲客戶對汽車與工業應用的晶片需求。

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