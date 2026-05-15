6月FOMC 前後任主席將罕見同台

聯準會本週迎來關鍵人事交接，中央銀行昨在臉書於「全球央行大小事搶鮮看」主題下發文。（取自中央銀行臉書）

央行關注華許改革4方向

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會本週迎來關鍵人事交接，中央銀行昨在臉書於「全球央行大小事搶鮮看」主題下發文，指出此次華許任命案在美國參議院以五十四票贊成、四十五票反對通過，是美國史上少見的高度分歧票數；而五月十五日卸任主席的鮑爾將續任理事，成為近八十年來首例。這也意味著六月FOMC會議將罕見出現現任與前任主席同時參與決策的情況。

央行指出，在此前僅有前Fed主席艾克爾斯（Marriner Eccles）於一九四八年卸任後續任理事。鮑爾表示，續留理事是希望在政治壓力升溫之際維持貨幣政策獨立性，並等待Fed總部翻修案調查告一段落，且「Fed主席只有一位」，無意成為「影子主席」。

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央行同時關注新任主席上任後的政策方向，並整理其在四月二十一日任命聽證會上提出的四大改革主軸。

首先，在對外溝通方面，華許質疑聯準會二〇一二年起每季公布的利率點陣圖（Dot Plot），認為過度依賴前瞻指引不僅壓縮政策彈性，也可能增加市場噪音，因此主張取消點陣圖，重新檢視定期召開記者會的必要性。

其次，他對現行核心PCE指標有所保留，認為僅排除食品與能源價格，不足以完整反映整體物價變化；未來可能考慮改採「截尾平均通膨」（trimmed mean inflation）或「中位數通膨」（median inflation）作為政策觀察依據。

第三，華許主張持續縮減聯準會資產負債表規模，降低長天期美國公債持有比重，並強調貨幣政策應更多依賴利率工具，而非大規模資產購買措施。

最後，他認為聯準會應回歸核心職責，聚焦物價穩定與充分就業兩大法定目標，降低對氣候變遷等非核心議題的涉入。

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