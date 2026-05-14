財經青紅燈》外籍工程師大增2.92倍

過去10年，台灣每增加1.89位外僑就有1位是移工；增速最快的是外籍工程師，10年大增2.92倍。（歐新社檔案照）

2016至2025年的10年期間，外僑居留人數增加35.76萬人，其中高達18.84萬人是勞動力中的外籍移工，占比約52.68%，也就是說過去10年，每增加1.89位外僑就有1位是移工；增速最快的是外籍工程師，10年大增2.92倍。

根據內政部最新發布，去年持有效居留證的在台外僑人數（不含中港澳）已達102.9萬人、年增8.5%，不但是歷年最高，更首度突破100萬人，且屬於勞動力的外僑有85.7萬餘人、占整體外僑比重逾83%，去年勞動力外僑增加近5萬人、年增6.1%。

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過去10年外僑中勞動力分類，以工程師增幅最大，2016年外僑工程師僅2397人，2025年已提升至9400人、10年增加超過7千人、增幅2.92倍；增幅第2多是外籍教師，2016年有6684人、2025年提升至1萬522人，10年增幅約57.42%。

外僑勞動力增加人數最多類型仍屬移工，2016年有56.34萬人，2025年增至75.18萬人、10年增加18.84萬人，平均1年增加1.88萬移工。

由10年外僑勞動力類型增速來看，外僑工程師增幅最大，與目前台灣科技產業發達有關，數十家國際大廠都在台設有研發中心，包括Google資料中心、微軟人工智慧（AI）研發中心、美光（Micron）高階記憶體研發中心等，還有輝達已確定在北士科成立海外總部與研發中心，預期未來外籍工程師人數將持續增加。

當外籍工程師來台工作，已婚育有子女家庭自然會有教育需求，加上部分台灣父母對雙語教學有一定程度的傾向，也成為推升外籍教師10年增幅第2大的原因之一；若台灣缺工趨勢難以改善，依照此發展趨勢，未來台灣不論基礎勞動力、高階勞動力均仍有很大增長的空間。（徐義平）

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