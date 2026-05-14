盤勢分析》融資增速過快 獲利可適度落袋

元大投顧指出，近期漲勢集中電子權值股，推升大盤季線正乖離衝上歷史新高，加上融資餘額不斷疊加，過熱盤勢容易引發獲利賣壓，建議逢高應適度獲利落袋，利用類股輪動與高低位階來回操作。（資料照）

費半指數跌逾3%，昨日台股同樣壓力沉重，最深跌逾880點，一路在盤下掙扎，儘管盤中電子權值股跌勢收斂，但不敵半導體與鋼鐵、塑化權值股賣壓，終場仍下跌523.82點、以4萬1374.5點作收，成交量逾1.2兆元。

昨日電子股相對疲弱，台積電（2330）股價疲軟，聯發科（2454）、聯電（2303）收跌逾5%，半導體類股弱勢；不過受惠話題帶動，面板廠群創（3481）股價漲逾5%，彩晶（6116）一度強攻漲停，唯獨友達（2409）漲多拉回，以下跌作收。

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非電族群也成資金避風港，藥華藥（6446）、中化生（1762）、北極星藥業-KY（6550）逆勢漲停，生技族群為盤面最強勢族群。

昨日外資賣超434.29億元、投信買超256.45億元、自營商賣超302.66億元，3大法人合計賣超480.5億元；外資台指期淨空單昨減少312口，累計外資台指期淨空單約5.27萬口。

元大投顧指出，美伊戰爭局勢緊繃，美股連帶台股皆壓抑，加上近期漲勢集中電子權值股，推升大盤季線正乖離衝上歷史新高，加上融資餘額不斷疊加，過熱盤勢容易引發獲利賣壓，建議逢高應適度獲利落袋，利用類股輪動與高低位階來回操作。（記者歐宇祥）

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