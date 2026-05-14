鄭麗君夫婿沈學榮躍居旺宏最大股東 持股比老董吳敏求還多

記憶體大廠旺宏財報揭露前十大股東名單，行政院副院長鄭麗君夫婿沈學榮透過元大商銀信託專戶及居磁工業，共計持有高達5萬1435張旺宏股票，名列單一最大股東。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東會，根據旺宏最新揭露，統計到去年3月25日的前10大股東重新洗牌，行政院副院長鄭麗君夫婿沈學榮透過元大商銀信託專戶及居磁工業，共計持有高達5萬1435張旺宏股票；若期間未賣股，以旺宏昨收盤價168元計算，市值超過86.4億元，再度遠超旺宏董事長吳敏求持股1萬3440張、市值約22.57億元。沈學榮持股雖較前一年減少1萬1702張，但隨著記憶體缺貨漲價，旺宏股價水漲船高，他的持股市值暴增數倍。

持股市值估逾86億

根據旺宏新揭露的前10大股東資料顯示，沈學榮委由元大商銀信託財產專戶持股3萬4170張旺宏股票，持股比1.84%，名列單一最大股東；他另以居磁工業公司負責人之名持股1萬7265張、持股比0.93%，名列第8大股東，超越第9大個人股東吳敏求的1萬3440張。

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相較旺宏去年公告的前10大股東名單，沈學榮是以個人名義排名第2大股東，持股達6萬3137張、持股比3.4%，以統計截止日前年6月30日旺宏收盤價21.25元估算，沈學榮當年持股市值約13.4億元。

旺宏2025年的其他前10大股東還包括大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶持股旺宏2萬5097張、持股比1.35%為第2大股東；新制勞工退休基金持股2萬4583張、持股1.32%，排名第3大股東；國泰人壽以持股2萬1526張排第7大股東。

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