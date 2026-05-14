上市第2天》00403A大跌5.74％ 溢價率回歸正常

統一台股升級50主動式ET擬任經理人張哲瑋。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕主動式台股ETF「怪物新人」統一台股升級50主動式ETF（00403A）前天掛牌，造成市場散戶瘋搶，爆出420萬張成交量，溢價幅度高達5.57％；昨日伴隨台股大跌，00403A跟著重挫，溢價率大幅跳水，00403A終場下跌5.74%，收在10.18元，淨值10.11元，溢價率狂降至0.49%，回歸正常ETF溢價率水準。

單日續爆388.9萬張成交量 基金規模增至1435.1億

昨日00403A買盤仍然強勁，全天成交量達388.9萬張，較掛牌首日的420.4萬張減少，成交值約397億元。

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昨日00403A基金規模增加至1435.1億元，較前天大增258.2億元。00403A以市值前50大企業作為核心選股，再納入市值第51至200大、具備高爆發潛力的企業，昨日持續加碼台積電（2330）、奇鋐（3017）、聯電（2303）、欣興（3037）等相關AI概念股。

吃主動式ETF豆腐

外資2天大賣台股739億

值得注意的是，00403A掛牌以來隨著資金流入，積極買進台股，反觀外資卻趁機倒貨，外資繼前天大賣台股304.9億元之後，昨日再大賣434.2億元，2天大賣台股739.1億元，投信近2日則反手買超台股640.9億元，外資大吃主動式台股ETF豆腐。

00403A上市首日融資增加10.2萬張，融資使用率3.55%，融券首日增加7000張，當沖張數約35萬張。

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