MSCI權重台灣3升 台積電大贏家

MSCI昨公告最新季調，全球標準指數的台灣成分股新增旺矽1檔，此次權重調升最多為台積電，權重58.33%；另全球新興市場指數，權重調升最多的國家為台灣，權重增加0.3個百分點。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美股重挫影響，台股昨日開盤重挫逾600點，不過，MSCI公告調整最新權重，台灣此次在「MSCI全球市場指數」、「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」3項呈現「3升」，而個股大贏家則是台積電（2330），權重調升幅度最多。

旺矽入列標準指數

MSCI於每年2、5、8及11月實施指數定審與調整。此次「MSCI全球市場指數」中，台股權重由2.79%上調至2.80%，調升0.01個百分點；「MSCI全球新興市場指數」中，台股權重由23.46%上調至23.76%，調升0.3個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」中，台股權重由26.79%上調至27.16%，調升0.37個百分點，最新權重預計於5月29日收盤生效。

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台積電權重升至58.33%

至於MSCI台灣指數成分股方面，本次新增旺矽（6223），刪除仁寶（2324）、可成（2474）、遠東新（1402）、亞泥（1102）、東元（1504）、華航（2610）、台灣高鐵（2633），指數成分股由83檔減為77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數，此次權重調升最多為台積電，權重58.33%，調升0.56個百分點；市場關注的記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）結果並未入列，讓不少投資人跌破眼鏡。

小型指數15進12出

此外，全球小型指數台股成分股新增15檔、刪除12檔。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，權重調升最多的國家為台灣，權重增加0.3個百分點，而權重調降最多的國家為印尼，權重降低0.23個百分點，其餘國家權重變化不大。

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