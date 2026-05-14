書劍集》資產焦慮與中央銀行

資產焦慮在房市、在股市，都一再的出現。（資料照）

◎歐陽書劍

近期股市的歡笑聲愈來愈大，投資人樂觀的情緒像漲潮般一波比一波強烈，猶似沒有盡頭；相對地，房市像一場被按下暫停鍵的夢，高亢的吵雜聲似乎漸去漸遠。資產再定價的速度，是三年前所無法想像，但利率、匯率都相對穩定，這一次，若要批評有資產泡沫的疑慮，台積電與AI恐怕「難辭其咎」。

特定資產價格的短期暴漲，會使有資產者財富大增，雖可能因「財富效應」提升消費、促進經濟，但也常會擴大社會的貧富差距，使一部分人有相對被剝奪感，甚至演變成市場投機氣氛籠罩、資產泡沫危機等問題，而若發生在房市，還會拉高購屋門檻，讓年輕人望屋而嘆。

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資產焦慮在房市、在股市，都一再的出現；希望政府有效處理的呼聲因此也一直都有。五年多前三位台大教授、央行理事出版「致富的特權」一書，就以「二十年來我們為央行政策付出的代價」為副標題，批評央行維持低利率、低幣值，以致出現房價暴漲及其他社會問題。

當時已卸任的前央行總裁彭淮南，擔任總裁剛好二十年，央行雖是前書主軸，但受質疑的對象應可對號入座。以「永遠的銀行員」自許的彭淮南在本週二出版了上下兩冊共六百多頁的回憶錄，其中也從理論與現實兩方面做了較為完整的回應，包括引用前歐洲央行（ECB）總裁Jean-Claude Trichet的話「利率不具針對性，升息壓抑房市，就像開刀不拿手術刀，反拿大刀砍下去」，並重述主張「處理房價問題無法單靠貨幣政策，以及僅從需求面下手；借鏡國際間有效平抑房價的對策，建議相關部會共同從需求、供給與制度等層面三管齊下」等。

從現實面看，利率與匯率這幾年並未有太大波動與趨勢方向。房價上漲的預期消退，不是因為利率急升，而是七波選擇性信用管制及財政部等其他措施作用的結果；而壓低匯率雖能提高出口廠商的價格競爭力，可是產業、廠商才是競爭力的核心，也因此，在同一套利率、匯率之下，半導體業與傳統產業的表現有如兩個世界。

利率與匯率會影響經濟的各個層面，但卻都不是唯一因素，不能以為調整一下，就能解決所有問題。中央銀行無法獨占台灣發展之功，但也難為所有問題負責，即使是真的出現資產泡沫也一樣。

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